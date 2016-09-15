Россия сохранила за собой шестое место в таблице коэффициентов УЕФА

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ЖЕНЕВА, 15 сентября. /ТАСС/. Россия осталась на шестом месте в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по итогам матчей первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Во вторник "Ростов" уступил "Баварии" (0:5), а в среду ЦСКА сыграл вничью с другим немецким клубом "Байером" (2:2). Это принесло стране 1 очко и 0,2 балла в таблицу коэффициентов. Суммарный коэффициент страны составляет 44,532 балла.
Португалия, которая располагается на седьмом месте, за прошедший тур набрала два очка: "Бенфика" и "Порту" сыграли вничью соответственно с "Бешикташем" (1:1) и "Копенгагеном" (1:1). Еще один клуб "Спортинг" проиграл в гостях "Реалу" (1:2). Суммарный коэффициент составляет 44,165.
В четверг пройдет первый тур группового этапа Лиги Европы. Россию представят "Зенит" и "Краснодар", которые проведут выездные матчи с "Маккаби" из Тель-Авива и "Ред Булл" соответственно. Португалию представит "Брага", которая сыграет на выезде с бельгийским "Гентом".
На пятом месте идет Франция, имеющая 46,165 балла, лидирует Испания (88,141), далее следуют Германия (68,355), Англия (64,534) и Италия (61,498).
Таблица коэффициентов УЕФА по итогам сезона-2016/17 определит представительство стран в Лиге чемпионов и Лиге Европы в сезоне-2018/19. Если России удастся занять пятое или шестое место по итогам сезона, в еврокубках она будет представлена шестью клубами, причем в Лиге чемпионов - тремя.