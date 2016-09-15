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Бабаев: ФК ЦСКА оказался не готов к игре, которую навязал "Байер" в первом тайме

Спорт
15 сентября, 1:04 UTC+3 ЛЕВЕРКУЗЕН корр. ТАСС, Павел Гуревич
ЦСКА в первом матче группового этапа Лиги чемпионов сыграл вничью с немецким клубом
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ЛЕВЕРКУЗЕН /Германия/, 15 сентября. /Спец. корр. ТАСС Павел Гуревич/. Российский футбольный клуб ЦСКА оказался не готов к игре, которую навязал немецкий "Байер" в первом тайме стартового матча группового этапа Лиги чемпионов. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор столичной команды Роман Бабаев.

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ЦСКА сыграл вничью с "Байером" в матче группового этапа Лиги чемпионов

ЦСКА в первом матче группового этапа сыграл вничью с "Байером" - 2:2. Встреча квартета Е прошла на "Бай-Арене" в Леверкузене.

"Хочется назвать такую игру "аспириновой" или "валидольной". Начало было просто обескураживающее. Не знаю, почему так произошло, но немного оказались не готовы к той игре, которую навязал "Байер", но тем ценнее эта ничья, которой добились ребята. Переломить такую встречу с 0:2 очень сложно", - сказал Бабаев.

"Ключевой момент на мой взгляд - это спасение Игоря Акинфеева, после которого пошла наша первая голевая атака, - продолжил он. - Поэтому мы довольны, за последние три сезона это первый положительный результат в стартовом туре. Надеюсь, что итоговый результат тоже будет отличаться от предыдущих, когда мы не выходили из группы".

На вопрос, не показалось ли, что первый гол "Байер" забил из положения "вне игры", генеральный директор ЦСКА ответил: "Мы успели посмотреть повтор - действительно, первый гол забили из положения "вне игры", но так бывает, это человеческий фактор. Причем еще в руку игроку попал мяч, если не сказать, что сыграл рукой. Но говорить об этом сейчас не имеет смысла".

"Мы с ребятами обсуждали вопрос судейства. Иногда они сами не понимали, когда есть "офсайд", когда его нет. Была определенная путаница. Я думаю, что судейский комитет УЕФА разберется с этим", - добавил функционер.

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