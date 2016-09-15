Игрок: футболисты "Байера" допустили нелепые ошибки в моменты, когда ЦСКА забивал голы

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ЦСКА сыграл вничью с "Байером" в матче группового этапа Лиги чемпионовСпорт 14 сентября, 23:34
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ЛЕВЕРКУЗЕН /Германия/, 15 сентября. /Спец. корр. ТАСС Павел Гуревич/. Немецкий футбольный клуб "Байер" допустил две нелепые ошибки в те моменты, когда российский ЦСКА забивал голы в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов. Такое мнение журналистам выразил игрок немецкой команды Йоэль Похьянпало.
ЦСКА в первом матче группового этапа сыграл вничью с "Байером" - 2:2. Встреча квартета Е прошла на "Бай-Арене" в Леверкузене.
"Мы начали матч очень хорошо, забили два гола. Но две нелепые и легкие ошибки, которые мы допустили, позволили соперникам сравнять счет. Второй тайм мы провели лучше ЦСКА. Считаю, что мы больше заслуживали победы", - сказал Похьянпало.
В следующем туре ЦСКА на своей арене примет английский "Тоттенхэм", "Байер" в гостях сыграет с "Монако". Матчи пройдут 27 сентября.