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Игрок: футболисты "Байера" допустили нелепые ошибки в моменты, когда ЦСКА забивал голы

Спорт
15 сентября, 1:12 UTC+3 ЛЕВЕРКУЗЕН корр. ТАСС, Павел Гуревич
ЦСКА в первом матче группового этапа Лиги чемпионов сыграл вничью с немецким клубом - 2:2
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ЛЕВЕРКУЗЕН /Германия/, 15 сентября. /Спец. корр. ТАСС Павел Гуревич/. Немецкий футбольный клуб "Байер" допустил две нелепые ошибки в те моменты, когда российский ЦСКА забивал голы в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов. Такое мнение журналистам выразил игрок немецкой команды Йоэль Похьянпало.

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ЦСКА в первом матче группового этапа сыграл вничью с "Байером" - 2:2. Встреча квартета Е прошла на "Бай-Арене" в Леверкузене.

"Мы начали матч очень хорошо, забили два гола. Но две нелепые и легкие ошибки, которые мы допустили, позволили соперникам сравнять счет. Второй тайм мы провели лучше ЦСКА. Считаю, что мы больше заслуживали победы", - сказал Похьянпало.

В следующем туре ЦСКА на своей арене примет английский "Тоттенхэм", "Байер" в гостях сыграет с "Монако". Матчи пройдут 27 сентября.

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