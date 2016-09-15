Россиянин Алоян попал в новый хакерский список атлетов, принимавших допинг

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Хакерская группа Fancy Bears, взломавшая базу данных антидопинговой системы ADAMS, опубликовала на своем сайте вторую часть документов, согласно которым Всемирное антидопинговое агентство (WADA) допускало применение запрещенных веществ 25 атлетами из восьми стран, в числе которых 14 медалистов Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

В списке оказался один российский атлет - боксер Миша Алоян, ставший серебряным призером Игр-2016 в категории до 52 кг. Согласно данным, его допинг-проба, взятая 21 августа, дала положительный результат на вещество туаминогептан.

Всего во второй части опубликованных документов, значатся десять американских спортсменов - теннисистка Бетани Маттек-Сандс (золото ОИ-2016 в миксте), баскетболистка Бритни Гринер (золото), пловцы Джек Конгер (золото в эстафете 4х200 вольным стилем) и Кэтлин Бэйкер (золото в комбинированной эстафете 4х100), фехтовальщица Дагмара Возняк (бронза в команде), легкоатлеты Деанна Прайс и Мишель Картер (золото в толкании ядра), ватерполист Бэрон Маккуин, прыгун в воду Сэм Дорман (серебро в синхронных прыжках с трехметровой вышки) и борец Тервел Длагнев, пять британцев - велогонщики Крис Фрум (бронза в гонке с раздельным стартом) и Брэдли Уиггинс (золото в командном спринте), гольфистка Чарли Халл, регбистка Хизер Фишер и гребец Сэм Таунсенд, пять представителей Германии - легкоатлеты Роберт Хартинг и Кристина Обергфелль, пловцы Франциска Хентке, Кристиан фом Лен и Кристиан Райхерт, а также датская пловчиха Пернилла Блюм (золото на дистанции 50 м вольным стилем и бронза в комбинированной эстафете 4х100), гребец из Польши Наталья Мадай (золото в двойках парных), чешская теннисистка Петра Квитова (бронза в одиночном разряде) и гребец из Румынии Роксана Когиану (бронза в восьмерках).

Ранее на сайте этой же хакерской группы появились документы, исходя из которых, допинг в разное время употребляли американские спортсменки - теннисистки Серена и Винус Уильямс, гимнастка Симона Байлз, а также баскетболистка Елена Делле Донн. Позднее Американское антидопинговое агентство (USADA) выступило с заявлением о том, что спортсменки принимали запрещенные вещества в терапевтических целях и по согласованию с WADA.

Система ADAMS - онлайн-программа для сбора и хранения данных, в которой содержатся данные о местонахождении спортсмена, пройденных им допинг-тестах и их результатах, разрешениях на терапевтическое использование препаратов.