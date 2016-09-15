Болельщики ожидают от хоккеистов России и Канады волевой схватки и зрелищного боя

ПИТТСБУРГ /штат Пенсильвания/, 15 сентября. /Спец. корр. ТАСС Алексей Качалин/. Встреча сборных России и Канады по хоккею - это всегда неординарное событие, которое держит в напряжении и захватывает дух. Таким мнением поделились с ТАСС болельщики обеих команд перед контрольным матчем в рамках подготовки к Кубку мира по хоккею, который стартует в субботу. Матч проходит на арене "Консол Энерджи Сентер" в Питтсбурге (штат Пенсильвания).

Во втором по величине городе штата Пенсильвания многолюдно благодаря нашествию болельщиков. До поединка россиян с канадцами в среду в Питтсбурге состоялся товарищеский матч между сборными Чехии и Северной Америки (3:2).

Поток фанатов резко прибывает на улицах города и на подступах к домашней площадке "Питтсбург Пингвинз" перед матчем и резко убывает после его начала, а также в интервале между встречами. Среди общей массы довольно часто попадаются майки с гербами России, Канады, Чехии и Швеции.

Грозный соперник

"Это подготовка к Кубку мира, и этим все сказано. Кроме того, что еще больше добавляет азарта и напряжения, встречаются Россия и Канада", - отметил Андрей, который проживает в Питтсбурге и пришел на стадион в майке сборной СССР. "Такие матчи не могут не вызывать интерес в силу традиционного противостояния хоккеистов, которые считаются одними из лучших в мире", - добавил он.

Сергей, также из Питтсбурга, назвал матч "решающей проверкой на прочность перед стартом Кубка мира" в канадском Торонто. "Сегодня должно выясниться, насколько российские игроки сыгрались, притерлись друг к другу. Канадцы - это очень грозный соперник", - полагает болельщик.

"Я поездил по всему миру, повидал немало. Но где бы ни встречались канадцы и наши, это всегда зрелищно, это всегда противостояние на высочайшем уровне", - поделился своим мнением Роман. Он, как и остальные живет в американском Питтсбурге, но считает честью и своим долгом болеть за российских хоккеистов.

Ждут больше заброшенных шайб

Андрей, Сергей и Роман с нетерпением ожидают исхода персональной схватки Евгения Малкина и его одноклубника из "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби.

Эти ожидания целиком разделяет американец Рич. "Кубок мира и подготовка к нему - это всегда грандиозно. С такими составами должно быть много заброшенных шайб. И это, надеюсь, не будет игра в одни ворота", - заметил житель Питтсбурга, приведший на игру своего внука, который занимается в школе "Питтсбург Пингвинз" для подростков.

"Хочется хорошей игры, чтобы наши ребята показали настоящий класс, то, чему они тренировались. Хочется увидеть схватку", - отметил Андрей из России. Ему понравилось, как сборная России билась на последнем чемпионате мира.

О чем говорят хоккеисты

Нападающий сборной России и "Питтсбурга" Евгений Малкин, по данным местных экспертов, нечасто играл против своего одноклубника Сидни Кросби в международных матчах и ни разу на льду арены клуба. "Такого не происходило долгие годы. Мы посмотрим, если между нами вспыхнет острое противоборство, то это будет даже к лучшему. Мы оба достаточно взрывные игроки, поэтому противоборство вполне может произойти, ведь загадывать наперед никогда нельзя", - заметил форвард, отвечая на вопросы местных СМИ перед матчем.

По мнению Кросби, так называемый выставочный матч в Питтсбурге нисколько не умаляет значимости поединка сборных Канады и России. "Это по-прежнему противостояние Канады и России, полагаю, все прекрасно осознают, насколько это серьезная игра, когда речь идет о хоккее, в обоих странах ожидания очень велики. Мы ценим их и относимся к ним с уважением, однако, когда мы выходим на лед, реальное значение имеет соревнование. Мы оба (я и Малкин) стараемся показать себя с лучшей стороны, чтобы помочь нашим командам одержать победу", - подытожил он.

Главное - удачный старт

Капитан сборной России Александр Овечкин высоко оценивает навыки игроков российской команды, но считает принципиально важным удачное начало каждого матча.

"Я считаю, что у каждой команды много навыков и умений. Все зависит от того, как мы станем играть и как будут играть эти команды. Для нас самое важное заключается в том, чтобы брать хороший старт в начале каждого матча, важно не давать противнику повести в счете", - уточнил россиянин. По его оценке, предыдущие две игры со сборной Чехии принесли не слишком впечатляющий результат.

Малкин считает подготовку к Кубку мира хорошим испытанием для себя и остальных подопечных Олега Знарка. "Для национальной сборной - это новый вызов", - отметил он. "У нас отличная команда. Мы знаем, что все ждут не дождутся первой встречи (Кубка мира в Торонто)", - уверен нападающий.

Российские хоккеисты сыграли две товарищеские встречи с чехами 8 и 10 сентября (4:3, 1:2 - по буллитам). Сборная Канады является олимпийским чемпионом 2014 года и действующим чемпионом мира.

На предварительной стадии Кубка мира сборная России выступит в группе В, где 18 сентября сыграет с командой Швеции, 19 сентября - сборной молодых звезд Северной Америки, а 22 сентября - с финнами. С канадскими хоккеистами российская сборная сможет сыграть лишь в плей- офф, куда выходят по две лучшие команды из каждой группы.