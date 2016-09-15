Сборная Швеции по хоккею проиграла команде Европы в выставочном матче перед КМ

ВАШИНГТОН, 15 сентября. /ТАСС/. Соперник сборной России по групповому этапу Кубка мира по хоккею сборная Швеции уступила команде Европы со счетом 2:6 в выставочном матче. Встреча прошла в Вашингтоне.

У шведов шайбы забросили Даниэль Седин (38-я минута) и Патрик Хернквист (56). В составе европейцев отличились немец Леон Драйзайтль (9, 35, 47), словак Томаш Татар (23), австриец Томас Ванек (46) и словенец Анже Копитар (60).

Это был последний контрольный матч этих команд перед Кубком мира, который пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября. Соперниками сборной России по группе В, помимо Швеции, будут команды Северной Америки и Финляндии. В квартете А сыграют команды Канады, США, Чехии, а также сборная Европы, состоящая из хоккеистов, представляющих Германию, Швейцарию, Словакию, Австрию, Норвегию и другие страны, не представленные отдельными командами.