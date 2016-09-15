WADA подтвердило подлинность второй части документов хакерской группы

ОТТАВА, 15 сентября. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило подлинность документов, опубликованных хакерской группой Fancy Bears, взломавшей базу данных антидопинговой системы ADAMS.

Об этом говорится в пресс-релизе WADA.

Ранее в четверг Fancy Bears опубликовала на своем сайте новую часть документов, согласно которым WADA допускало применение запрещенных веществ 25 атлетами из восьми стран, в числе которых 14 медалистов Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

Первый список спортсменов был опубликован на сайте хакерской группы 13 сентября. В него вошли американские четыре спортсменки: гимнастка Симона Байлз, теннисистки Серена и Винус Уильямс и баскетболистка Елена Делле Донн.

Система ADAMS - онлайн-программа для сбора и хранения данных, в которой содержатся данные о местонахождении спортсмена, пройденных им допинг-тестах и их результатах, разрешениях на терапевтическое использование препаратов.