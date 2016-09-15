WADA попросило правительство РФ помочь в борьбе с хакерскими атаками на агентство

ОТТАВА, 15 сентября. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) попросило российское правительство о помощи в борьбе с хакерскими атаками на агентство. Об этом заявил генеральный директор WADA Оливье Ниггли слова которого приводит пресс-служба организации.

Ранее в четверг хакерская группа Fancy Bears опубликовала на своем сайте вторую часть документов, согласно которым WADA допускало применение запрещенных веществ 25 атлетами из восьми стран, в числе которых 14 медалистов Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. В список попал единственный представитель России - боксер Миша Алоян. WADA утверждает, что атака была совершена российскими хакерами.

"Мы осуждаем эту преступную деятельность и попросили российское правительство сделать все, что в их силах, чтобы ее остановить. Продолжающиеся хакерские атаки серьезно подрывают работу, которая ведется для восстановления отношений между российской стороной и WADA", - сказал Ниггли.

Первый список спортсменов был опубликован на сайте хакерской группы 13 сентября. В него вошли американские спортсменки: гимнастка Симона Байлз, теннисистки Серена и Винус Уильямс и баскетболистка Елена Делле Донн.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что о какой-либо причастности российских властей к хакерской атаке на антидопинговую систему WADA не может быть и речи. Песков также отметил, что ранее президент РФ Владимир Путин уже комментировал схожие обвинения о якобы причастности российских хакеров к незаконным действиям за рубежом. Российский лидер тогда, в частности, обратил внимание, что современные хакеры могут перенаправлять свои действия через любые третьи страны, поэтому выносить поверхностные суждения по этой теме нельзя, напомнил пресс-секретарь главы государства.