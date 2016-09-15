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Знарок: сборная России по хоккею готова к Кубку мира на 70%

Спорт
15 сентября, 7:00 UTC+3 ПИТТСБУРГ корр. ТАСС, Алексей Качалин
Сборная России уступила канадцам в овертайме со счетом 2:3 в заключительном выставочном матче в рамках подготовки к Кубку мира
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ПИТТСБУРГ /штат Пенсильвания/, 15 сентября. /Спец. корр. ТАСС Алексей Качалин/. Сборная России по хоккею готова к Кубку мира на 70%. Такую оценку дал главный тренер Олег Знарок, отвечая на вопрос ТАСС, на пресс-конференции после контрольного матча сборных России и Канады.

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© AP Photo/Gene J. Puskar

Сборная России по хоккею проиграла канадцам в выставочном матче перед Кубком мира

Сборная России уступила канадцам в овертайме со счетом 2:3 в заключительном выставочном матче в рамках подготовки к Кубку мира. Матч состоялся на арене "Консол Энерджи Сентер" в Питтсбурге (штат Пенсильвания).

"В целом, процентов на 70 мы готовы", - сказал Знарок.

Он также не согласен с мнением, что у нынешнего состава сборной России имеется уязвимое место в обороне и при игре на вбрасываниях. "Кто это сказал? Я такого не говорил. У нас очень приличная оборона. Есть проблемы, конечно, и со вбрасываниями, но постараемся их исправить", - заметил тренер.

Российские хоккеисты сыграли две товарищеские встречи с чехами 8 и 10 сентября (4:3, 1:2 - по буллитам) и одну с канадцами. Последние являются олимпийским чемпионом 2014 года и действующим чемпионом мира.

На предварительной стадии Кубка мира сборная России выступит в группе В, где 18 сентября сыграет с командой Швеции, 19 сентября - сборной молодых звезд Северной Америки, а 22 сентября - с финнами. С канадскими хоккеистами российская сборная сможет сыграть лишь в плей-офф, куда выходят по две лучшие команды из каждой группы.

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