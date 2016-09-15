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Боксер Алоян заявил, что никогда не принимал запрещенных препаратов

Спорт
15 сентября, 8:09 дата обновления: 15 сентября, 9:31 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 15, сентября. /ТАСС
Тренер спортсмена Эдуард Кравцов отметил, что его подопечный использовал спрей от простуды, который разрешено принимать во время тренировочного процесса
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 15 сентября. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро боксер Миша Алоян никогда не принимал запрещенных препаратов. Об этом спортсмен сказал ТАСС.

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Россиянин Алоян попал в новый хакерский список атлетов, принимавших допинг

Ранее в четверг хакерская группа Fancy Bears опубликовала на своем сайте вторую часть документов, согласно которым Всемирное антидопинговое агентство (WADA) допускало применение запрещенных веществ 25 атлетами из восьми стран, в числе которых 14 медалистов Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. В список попал единственный представитель России - Алоян. Согласно данным, его допинг-проба, взятая 21 августа, дала положительный результат на вещество туаминогептан.

"Как можно принимать какой-то допинг, находясь под пристальным ежедневным наблюдением? Нет никакого смысла этого делать. Я никогда ничего запрещенного не принимал - это вообще мой принцип жизненный, это невозможно под таким пристальным наблюдением. Тем более Олимпийские игры на носу, это не имеет никакого смысла, надо быть дураком, чтобы это сделать", - сказал Алоян.

От более подробных комментариев Алоян пока воздержался. "Сейчас будет расследование, все как всегда, будут разбирательства, а потом уже будет видно. Поэтому сейчас пока ничего не могу сказать", - добавил он.

Спрей от простуды 

Тренер спортсмена Эдуард Кравцов сообщил, что его подопечный использовал  спрей от простуды. 

"Это не стимулятор, это спрей "Ринофлуимуцил". При простудных заболеваниях его разрешено принимать во время тренировочного процесса, что и было сделано. Во время соревновательного процесса никто его не принимал, сейчас никто ничего не отрицает, гнаться за пробой "Б" нет смысла, препарат совершенно безобидный, он не дает эффекта", - сказал Кравцов ТАСС.

Только выговор

По словам Кравцова, ситуация с его подопечным должна завершиться лишь выговором. 

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"WADA проведет расследование, и как правило на 99 процентов в таких ситуациях делается выговор, - сказал Кравцов. - Миша простыл на сборе в Сочи перед Олимпиадой и по назначению врача сборной команды два дня принимал препарат, доктор сборной написал необходимое объяснение, Олимпийский комитет России (ОКР) занимается ситуации, на контроле ее держит Александр Жуков (президент ОКР. - Прим. ТАСС), каких-то нарушений не было, и думаю, что ситуация в ближайшее время будет закрыта".

Ранее в Новосибирском центре высшего спортивного мастерства, где тренируется Алоян, отметили, что вещество, которое согласно опубликованным в СМИ данным (с официальным документом там пока не знакомы) было обнаружено в допинг-пробе спортсмена, входит в состав многих препаратов против насморка. Но даже их в период Игр-2016 Алоян не принимал.

В центре также сообщили, что в течение суток получат от WADA официальный ответ по этой ситуации, потому что никаких данных об обнаружении запрещенного вещества в допинг-пробе спортсмен не получал. Генеральный директор НЦВСМ Виктор Захаров в разговоре с ТАСС выразил абсолютную уверенность в невиновности новосибирского боксера. 

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