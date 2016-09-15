В Хабаровском крае паралимпийцев поддержали велопробегом на 60 километров

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 15 сентября /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Велопробег в поддержку российских паралимпийцев Комсомольск-на-Амуре-Амурск прошел в Хабаровском крае по инициативе спортивной общественности края.

В нем приняли участие 30 велосипедистов во главе с олимпийским призером, чемпионом мира и Европы по конькобежному спорту Иваном Скобревым. Всего спортсменам пришлось преодолеть 60 километров пути, на это было затрачено около трех часов.

Приветствовал участников пробега губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. "7 августа Международный паралимпийский комитет отстранил команду российских спортсменов от участия в Олимпиаде в Бразилии в полном составе. Такое решение является грубым нарушением международных стандартов в области прав человека и поражает своей подлостью и бесчеловечностью. Каждый паралимпиец с нетерпением ждал Олимпиаду и был уверен, что своим примером он вдохновит других на подвиги и победы", - отметил губернатор.

Он добавил, что поддержка спортсменов, для которых "участие в Паралимпиаде - это цель, к которой они идут всю жизнь", будет оказываться и впредь.

Как рассказал журналистам Иван Скобрев, видеоматериалы с велопробега в поддержку российских паралимпийцев будут переданы в Паралимпийский комитет России. Хабаровский край на Паралимпиаде в Рио должны были представлять Андрей Лебединский (стрельба), незрячий дзюдоист Виктор Руденко и лучник-колясочник Александр Зубарь.

"Пусть они не поехали в Бразилию, но мы-то знаем, что они - лучшие!" - сказал губернатор.