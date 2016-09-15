Кузнецов сыграет с Недовесовым в матче Кубка Дэвиса

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Российский теннисист Андрей Кузнецов сыграет против казахстанца Александра Недовесова в стартовом матче плей-офф Кубка Дэвиса.
В четверг прошла церемония жеребьевки матчей.
Во втором одиночном матче Евгений Донской сыграет против Михаила Кукушкина. Константин Кравчук и Андрей Рублев встретятся в парной встрече с Андреем Голубевым и Александром Недовесовым.
Матч между командами России и Казахстана пройдет с 16 по 18 сентября на кортах Национального теннисного центра имени Хуана-Антонио Самаранча в Москве.