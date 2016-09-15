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Матч Кубка Дэвиса Россия - Казахстан может быть перенесен в случае необходимости

Спорт
15 сентября, 10:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС
Матч между командам России и Казахстана запланирован на 16-18 сентября, он пройдет на кортах Национального теннисного центра имени Хуана-Антонио Самаранча в Москве
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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Встречи между теннисистами сборных России и Казахстана в Кубке Дэвиса могут быть перенесены на 19 и 20 сентября в случае негативного прогноза погоды. Об этом журналистам заявил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

"Будем играть при любых обстоятельствах, но по регламенту матч может быть и в понедельник, и во вторник. Будем надеяться, что погода наладиться, но все может быть", - сказал Тарпищев.

Матч между командам России и Казахстана запланирован на 16-18 сентября, он пройдет на кортах Национального теннисного центра имени Хуана-Антонио Самаранча в Москве.

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