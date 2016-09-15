Тарпищев: Уильямс рано обвинять в применении допинга

Новороссийск в январе-августе возглавил рейтинг портов по объему перевалки наливных грузовТЭК 15 сентября, 11:40
Фестиваль "Берегиня-2016" проведет киномарафон в Архангельской областиНовости партнеров 15 сентября, 11:38
Движение транспорта открылось по реконструированному участку Калужского шоссеМосква 15 сентября, 11:31
ПГК реализовала новый сервис по доставке грузов на Дальний ВостокТранспорт 15 сентября, 11:17
ФК "Урал" разместил предвыборные баннеры в поддержку своего "кандидата"Новости Урала 15 сентября, 11:15
Доступ в парк "Зарядье" в Москве будет круглосуточным и свободнымМосква 15 сентября, 11:14
Тепличный комплекс на 9 га планируют построить в Арктике за пять летНовости Урала 15 сентября, 11:13
Настоящий полковник. Что можно купить на деньги, приписываемые ЗахарченкоПроисшествия 15 сентября, 11:06
Крейсер "Маршал Устинов" в конце октября начнет испытания в море после ремонтаАрмия и ОПК 15 сентября, 11:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Американских теннисисток Серену и Винус Уильямс рано обвинять в употреблении допинга, нужно дождаться юридического обоснования. Об этом журналистам заявил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.
Ранее хакерская группа Fancy Bear, взломавшая антидопинговую систему ADAMS, опубликовала документы, подтверждающие, что WADA на основе медицинских показаний разрешило применение запрещенных веществ американскими спортсменами, в числе которых четырехкратная чемпионка Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро по спортивной гимнастике американка Симона Байлз, теннисистки Серена и Винус Уильямс и баскетболистка Елена Делле Донн.
"Игроки здесь ни при чем, та же Серена. Подождем юридического обоснования. WADA давно требует реорганизации", - сказал Тарпищев.