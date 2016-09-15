Тарпищев: Уильямс рано обвинять в применении допинга

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Американских теннисисток Серену и Винус Уильямс рано обвинять в употреблении допинга, нужно дождаться юридического обоснования. Об этом журналистам заявил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Ранее хакерская группа Fancy Bear, взломавшая антидопинговую систему ADAMS, опубликовала документы, подтверждающие, что WADA на основе медицинских показаний разрешило применение запрещенных веществ американскими спортсменами, в числе которых четырехкратная чемпионка Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро по спортивной гимнастике американка Симона Байлз, теннисистки Серена и Винус Уильямс и баскетболистка Елена Делле Донн.

"Игроки здесь ни при чем, та же Серена. Подождем юридического обоснования. WADA давно требует реорганизации", - сказал Тарпищев.