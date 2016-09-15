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МИД РФ: нельзя увязывать борьбу с хакерами с допуском спортсменов к соревнованиям

Спорт
15 сентября, 11:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС
Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, WADA "должна выработать четкие, всем понятные критерии своей деятельности, основанные на международном праве"
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© EPA/MALTE CHRISTIANS

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Вопросы борьбы с хакерством нельзя увязывать с допуском спортсменов к участию в соревнованиях.

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Об этом заявила на брифинге директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова в связи с обвинениями Всемирного антидопингового агентства (WADА) в адрес РФ относительно причастности Москвы к кибератакам на серверы WADА.

"Подобная взаимосвязь неуместна, - отметила она. - Каким образом вопросы информационной безопасности и борьбы с хакерством увязываются международными чиновниками с восстановлением участия спортсменов в тех или иных соревнованиях, непонятно. Нельзя увязывать борьбу с кибератаками с восстановлением прав спортсменов. Это вопросы из разных категорий".

"Что касается WADА, то все больше с каждым днем никто не понимает принципов действия и функционирования этой организации, - продолжила Захарова. - С каждым днем вопросов к этой структуре становится все больше: на каких принципах она работает, какими положениями она руководствуется при принятии тех или иных решений. Эта организация, коль скоро она претендует на такую роль в мировом спорте, должна выработать четкие, всем понятные критерии своей деятельности, основанные на международном праве, а не каких-то очень странных заявлениях".

Официальный представитель МИД РФ отвергла любые подозрения в возможной причастности Москвы к хакерским атакам. "Для России, как и для всего мира, хакеры и хакерство стоят вне закона, они запрещены законом РФ, - подчеркнула Захарова. - Россия борется с хакерами, у нас есть соответствующий пакет документов. Мы можем влиять на этот процесс с помощью законов, что мы и делаем, а других способов влияния на хакеров для нас не существует".

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Захарова, Мария Владимировна
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