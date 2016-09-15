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Команда чемпиона мира боксера Кроуфорда заинтересована в бое с Трояновским

Спорт
15 сентября, 11:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС
Кроуфорд в своем последнем поединке 23 июля победил украинца Виктора Постола, объединив титулы WBC и WBO
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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Команда чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO) и журнала The Ring в весовой категории до 63,5 кг американца Теренса Кроуфорда заинтересована в объединительном поединке с обладателем титулов Международной боксерской Федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO) россиянином Эдуардом Трояновским. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь промоутерской компании "Топ Рэнк", член зала славы бокса Ли Сэмуэлс.

"Команда Кроуфорда заинтересована в этом бое", - сказал Сэмуэлс, не уточнив, когда подобный поединок может состояться.

Кроуфорд в своем последнем поединке 23 июля победил украинца Виктора Постола, объединив титулы WBC и WBO. Всего на счету 28-летнего американца 29 побед (20 нокаутом) и ни одного поражения.

Трояновский 9 сентября нокаутировал японца Кейта Обару и защитил титулы IBF и IBO. В активе 36-летнего спортсмена 25 побед (22 нокаутом) и ни одного поражения.

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