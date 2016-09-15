Песков: РФ поможет WADA в борьбе с хакерами, если от организации поступит запрос

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) официально обратится к России с просьбой помочь в борьбе с хакерами, Россия окажет такую помощь. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Если речь идет о запросе помощи, то безусловно", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, готова ли Россия ответить на призыв антидопинговой организации остановить деятельность хакеров. Песков уточнил, что это произойдет "если такое обращение поступит".
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что "Россия последовательно выступает за борьбу с киберпреступностью, последовательно приглашает все государства к международному сотрудничеству в этой области". "Эта позиция России хорошо известна", - добавил он.
Ранее генеральный директор WADA Оливье Ниггли заявил, что власти России должны сделать все возможное, чтобы остановить деятельность хакеров, публикующих конфиденциальные данные о приеме запрещенных веществ спортсменами. По мнению представителя организации, хакерская атака группы Fancy Bear, в результате которой были опубликованы документы о том, что WADA разрешала американским олимпийским чемпионкам сестрам Уильямс и ряду других спортсменов из США принимать запрещенные препараты, идет в отместку за доклады независимых комиссий Ричарда Паунда и Ричарда Макларена.