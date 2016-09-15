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Илюмжинов: на шахматной Олимпиаде не было ни одного случая применения допинга

Спорт
15 сентября, 12:35 UTC+3 МОСКВА Андрей Карташов, Игорь Лазорин
Шахматная Олимпиада завершилась в Баку 13 сентября
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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 15 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов, Игорь Лазорин/. На завершившейся в Баку шахматной Олимпиаде не было ни одного случая применения допинга. Об этом заявил на пресс-конференции в ТАСС президент Международной федерации шахмат (FIDE) Кирсан Илюмжинов.

"С 1999 года, когда МОК (Международный олимпийский комитет) признал FIDE, не было ни одного случая применения допинга. Мы регулярно проверяем спортсменов на допинг совместно с WADA (Всемирное антидопинговое агентство). Есть перечень препаратов, которые запрещены нашим спортсменам. И в Баку на шахматной Олимпиаде также ни одной положительной пробы не было", - сказал Илюмжинов.

Шахматная Олимпиада завершилась в Баку 13 сентября. Российская команда завоевала бронзовые медали в мужском турнире.

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