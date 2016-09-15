Мэр Нью-Йорка поблагодарил Илюмжинова за проведение в ноябре матча за звание чемпиона мира

Теодор Теодоридис утвержден на посту генерального секретаря УЕФАСпорт 15 сентября, 13:49
СМИ: глава МИД Франции попросил РФ и США предоставить текст перемирия в СирииМеждународная панорама 15 сентября, 13:44
В Сургуте незаконно установлен памятник СталинуОбщество 15 сентября, 13:31
Пассажиропоток аэропортов Кубани вырос с начала года на 14%Транспорт 15 сентября, 13:24
На борьбу с алкоголизмом в уральское село направлено 300 тыс. рублейОбщество 15 сентября, 13:21
Режиссер-нонконформист: топ культовых фильмов Оливера СтоунаКультура 15 сентября, 13:20
Власти проведут оценку стоимости международного аэропорта ИркутскСибирь 15 сентября, 13:02
Биологи нашли способ моделирования редкого генетического заболеванияНаука 15 сентября, 13:00
"Ежик в тумане": проверьте свое знание культового советского мультфильмаКультура 15 сентября, 12:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 15 сентября. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов, Игорь Лазорин/. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио написал благодарственное письмо в адрес президента Международной федерации шахмат (FIDE) Кирсана Илюмжинова по поводу проведения в ноябре этого года матча за звание чемпиона мира. Об этом заявил Илюмжинов на пресс-конференции в ТАСС.
"Мэр Нью-Йорка написал письмо с благодарностью за то, что мы проводим матч за звание чемпиона мира, - сказал Илюмжинов. - FIDE хочет поднять интерес к шахматам в США. В стране много шахматистов. И тяжба с Минфином США не станет помехой".
Матч за звание чемпиона мира между Сергеем Карякиным и норвежцем Магнусом Карлсеном пройдет с 11 по 30 ноября в Нью-Йорке. Матч будет состоять из 12 партий. В случае ничейного счета состоится тай-брейк. Карякин завоевал право сыграть с Карлсеном за звание чемпиона мира, выиграв турнир претендентов в Москве.
В конце 2015 года Минфин США включил Илюмжинова в свой санкционный список за материальную помощь и действия в интересах правительства и Центробанка Сирии. В мае глава FIDE подал иск против финансового ведомства. Илюмжинов заявил, что намерен потребовать компенсацию у Министерства финансов США.