Мэр Нью-Йорка поблагодарил Илюмжинова за проведение в ноябре матча за звание чемпиона мира

МОСКВА, 15 сентября. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов, Игорь Лазорин/. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио написал благодарственное письмо в адрес президента Международной федерации шахмат (FIDE) Кирсана Илюмжинова по поводу проведения в ноябре этого года матча за звание чемпиона мира. Об этом заявил Илюмжинов на пресс-конференции в ТАСС.

"Мэр Нью-Йорка написал письмо с благодарностью за то, что мы проводим матч за звание чемпиона мира, - сказал Илюмжинов. - FIDE хочет поднять интерес к шахматам в США. В стране много шахматистов. И тяжба с Минфином США не станет помехой".

Матч за звание чемпиона мира между Сергеем Карякиным и норвежцем Магнусом Карлсеном пройдет с 11 по 30 ноября в Нью-Йорке. Матч будет состоять из 12 партий. В случае ничейного счета состоится тай-брейк. Карякин завоевал право сыграть с Карлсеном за звание чемпиона мира, выиграв турнир претендентов в Москве.

В конце 2015 года Минфин США включил Илюмжинова в свой санкционный список за материальную помощь и действия в интересах правительства и Центробанка Сирии. В мае глава FIDE подал иск против финансового ведомства. Илюмжинов заявил, что намерен потребовать компенсацию у Министерства финансов США.