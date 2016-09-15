Талисман чемпионата мира - 2018 по футболу будет выбран 21 октября

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Талисман чемпионата мира 2018 года по футболу, который пройдет в России, будет выбран 21 октября. Об этом сообщается в пресс-релизе Международной федерации футбола (ФИФА).

"Презентация трех персонажей-финалистов (кота, тигра и волка. - Прим. ТАСС) пройдет 23 сентября и станет особой частью международного фестиваля "Круг Света" в Москве, - говорится в сообщении пресс-службы. - Мероприятие даст старт всероссийскому голосованию, по итогам которого 21 октября будет определен победитель".