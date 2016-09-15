FIDE пригласила кандидатов в президенты США на матч за шахматную корону

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МОСКВА, 15 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов, Игорь Лазорин/. Международная федерация шахмат (FIDE) пригласила кандидатов на пост президента США на матч за звание чемпиона мира, который пройдет я ноябре в Нью-Йорке. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил президент FIDE Кирсан Илюмжинов.
"Мы пригласили Барака Обаму, Хиллари Клинтон и Дональда Трампа посетить открытие и матч за звание чемпиона мира, - сказал Илюмжинов. - Также среди приглашенных Билл Гейтс, Марк Цукерберг и другие бизнесмены".
"Там я хочу предложить Обаме, чтобы он занимался популяризацией шахмат. Лауреату Нобелевской премии к лицу заняться развитием шахмат. Хочу пригласить его в совет "Шахматы в школах", - добавил Илюмжинов.
Матч за звание чемпиона мира между Карякиным и норвежцем Магнусом Карлсеном пройдет с 11 по 30 ноября в Нью-Йорке. Матч будет состоять из 12 партий. В случае ничейного счета состоится тай-брейк. Карякин завоевал право сыграть с Карлсеном за звание чемпиона мира, выиграв турнир претендентов в Москве.