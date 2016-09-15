Матч за Суперкубок Европы 2018 года по футболу пройдет в Таллине

АФИНЫ, 15 сентября. /ТАСС/. Матч за Суперкубок Европы 2018 года пройдет в Таллине. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Решение было принято на заседании исполкома УЕФА в Афинах.