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Матч за Суперкубок Европы 2018 года по футболу пройдет в Таллине

Спорт
15 сентября, 12:55 UTC+3 АФИНЫ АФИНЫ 15, сентября. /ТАСС
Решение было принято на заседании исполкома УЕФА в Афинах
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АФИНЫ, 15 сентября. /ТАСС/. Матч за Суперкубок Европы 2018 года пройдет в Таллине. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Решение было принято на заседании исполкома УЕФА в Афинах.

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