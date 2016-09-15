UKAD осуждает действия лиц, взломавших базу данных WADA

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ЛОНДОН, 15 сентября. /ТАСС/. Антидопинговое агентство Великобритании (UKAD) осуждает действия хакеров, взломавших базу данных Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом заявила глава UKAD Николь Сапстед, слова которой приводит пресс-служба организации.
Ранее хакерская группа Fancy Bears опубликовала на своем сайте вторую часть документов, согласно которым (WADA) допускало применение запрещенных веществ 25 атлетами из восьми стран, в числе которых 14 медалистов Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Первый список спортсменов был опубликован на сайте хакерской группы 13 сентября. В него вошли американские спортсменки: гимнастка Симона Байлз, теннисистки Серена и Винус Уильямс и баскетболистка Елена Делле Донн.
"UKAD осуждает подобные действия, и нас потрясло, что персональные данные о членах команды Великобритании были изданы незаконно, - заявила Сапстед. - Это подрывает нашу работу по защите чистого спорта и плохо сказывается на спортсменах, безопасность персональных данных которых поставлена под угрозу. Мы продолжаем рассматривать этот вопрос и упорно работаем с WADA, чтобы определить, какое влияние этот случай может оказать на других британских спортсменов".