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Мутко: Чеферин возглавит комитет ФИФА по подготовке и проведению ЧМ-2018

Спорт
15 сентября, 13:38 UTC+3 АФИНЫ АФИНЫ 15, сентября. /ТАСС
Словенец был избран президентом УЕФА по итогам конгресса УЕФА
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Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин

© AP Photo/Thanassis Stavrakis

АФИНЫ, 15 сентября. /ТАСС/. Новый президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин возглавит комитет Международной федерации футбола (ФИФА) по подготовке и проведению чемпионата мира 2018 года в России. Об этом по итогам первого заседания исполкома УЕФА под председательством Чеферина сообщил ТАСС министр спорта РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

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Чеферин был избран президентом УЕФА в среду по итогам конгресса УЕФА. РФС, как об этом ранее заявлял Мутко, проголосовал за словенца.

"Мы пообщались с ним, конечно, пригласили в Россию. Вот здесь разберется, обязательно найдет время и прилетит к нам. Тем более сейчас поводов много. И не забывайте, что на ближайшем совете ФИФА он должен быть утвержден в качестве вице-президента ФИФА и по традиции возглавит комитет по подготовке и проведению чемпионата мира в России", - рассказал Мутко.

Ранее куратором чемпионата мира в России от ФИФА был бывший президент УЕФА француз Мишель Платини, а после его отстранения от футбольной деятельности этим занимался исполнявший обязанности главы организации испанец Анхель Мария Вильяр.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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