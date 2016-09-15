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Теодор Теодоридис утвержден на посту генерального секретаря УЕФА

Спорт
15 сентября, 13:49 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 15, сентября. /ТАСС
Данное решение было принято на заседании исполкома УЕФА в Афинах
Материал из 1 страницы
Теодор Теодоридис

Теодор Теодоридис

© EPA/LAURENT GILLIERON

ЖЕНЕВА, 15 сентября. /ТАСС/. Грек Теодор Теодоридис утвержден на посту генерального секретаря Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Данное решение было принято на заседании исполкома УЕФА в Афинах.

Теодоридис работает в УЕФА с 2008 года. Он был назначен на пост генерального секретаря организации 4 марта после ухода с поста Джанни Инфантино, который был избран президентом Международной федерации футбола (ФИФА).

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