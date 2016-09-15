Теодор Теодоридис утвержден на посту генерального секретаря УЕФА

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ЖЕНЕВА, 15 сентября. /ТАСС/. Грек Теодор Теодоридис утвержден на посту генерального секретаря Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщает пресс-служба организации.
Данное решение было принято на заседании исполкома УЕФА в Афинах.
Теодоридис работает в УЕФА с 2008 года. Он был назначен на пост генерального секретаря организации 4 марта после ухода с поста Джанни Инфантино, который был избран президентом Международной федерации футбола (ФИФА).