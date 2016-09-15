Мутко: УЕФА не имеет вопросов к "Зениту" и "Локомотиву" по теме финансового fair play

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АФИНЫ, 15 сентября. /ТАСС/. Российские футбольные клубы "Зенит" и "Локомотив" выполнили все обязательства перед Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), которые касаются правил финансового fair play. Об этом по итогам заседания исполкома УЕФА заявил ТАСС министр спорта РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
"В целом, рабочий исполком состоялся; особенность в том, что заседание прошло под председательством нового президента (Александера Чеферина - Прим. ТАСС). В остальном, обсудили вопросы проведения евротурниров, выслушали небольшой, но очень интересный доклад по финансовому fair play: сделали выводы по доходам, по выплатам. Отметили большой разрыв меду большими и маленькими клубами. Говорили обо всех клубах, в том числе о наших: "Зенит" и "Локомотив" выполнили все обязательства по этому вопросу, которые на себя взяли", - рассказал Мутко.
В 2015 году в связи с несоблюдением правил финансового fair play "Локомотив" был наказан штрафом в размере €5 млн (из них €3,5 млн - условно).