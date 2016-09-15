КФС пригласил нового главу УЕФА посетить Крым в сентябре или октябре

"Серебряный Лучник" готов поддержать двусторонние инициативыНовости партнеров 15 сентября, 15:49
Самолету "Грозный авиа", заблокированному в аэропорту Воронежа, разрешили вылетПроисшествия 15 сентября, 15:47
Путин: РФ должна быть готова к конкуренции с соседними странами в транспортировке грузовЭкономика и бизнес 15 сентября, 15:35
Принц Чарльз сбил на автомобиле оленяПроисшествия 15 сентября, 15:35
Экс-глава таможни Внукова объявлен в международный розыскПроисшествия 15 сентября, 15:28
Силуанов: заседание МВФ по траншу Украине было поспешнымЭкономика и бизнес 15 сентября, 15:26
На Чебаркульском полигоне в Челябинской области утонул танкПроисшествия 15 сентября, 15:19
Путин: все транспортные проблемы в городах, где пройдут матчи ЧМ-2018, должны быть решеныСпорт 15 сентября, 15:11
Глава Федерации тяжелой атлетики России Сергей Сырцов подал в отставкуСпорт 15 сентября, 15:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 15 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Новый глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин может посетить Крым в конце сентября - начале октября. Об этом ТАСС сообщил президент Крымского футбольного союза (КФС) Юрий Ветоха.
В Афинах прошел внеочередной конгресс УЕФА, на котором словенец Чеферин был избран президентом организации. Внеочередные выборы проводились в связи с отстранением бывшего президента УЕФА Мишеля Платини от любой деятельности, связанной с футболом.
"Сегодня утром отправили поздравление Чеферину с победой на выборах, - сообщил Ветоха. - Как можно скорее ждем его в гости или сами приедем - на следующей неделе обсудим этот вопрос. Ждем Чеферина на один из туров крымского чемпионата в конце сентября - начале октября, чтобы показать как у нас все устроено. Такие договоренности были ранее".
Также глава КФС выразил надежду, что новый президент УЕФА поспособствует развитию футбола в регионе. "Надеемся, что нас услышат и будут содействовать развитию футбола в Крыму", - сказал Ветоха.
КФС имеет специальный статус УЕФА. Организация была официально зарегистрирована в середине июля 2015 года. Первый чемпионат Крыма, в котором приняли участие восемь команд, прошел с 22 августа 2015 года по 4 июня 2016-го. Победителем стал симферопольский клуб "ТСК Таврия".