КФС пригласил нового главу УЕФА посетить Крым в сентябре или октябре

МОСКВА, 15 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Новый глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин может посетить Крым в конце сентября - начале октября. Об этом ТАСС сообщил президент Крымского футбольного союза (КФС) Юрий Ветоха.

В Афинах прошел внеочередной конгресс УЕФА, на котором словенец Чеферин был избран президентом организации. Внеочередные выборы проводились в связи с отстранением бывшего президента УЕФА Мишеля Платини от любой деятельности, связанной с футболом.

"Сегодня утром отправили поздравление Чеферину с победой на выборах, - сообщил Ветоха. - Как можно скорее ждем его в гости или сами приедем - на следующей неделе обсудим этот вопрос. Ждем Чеферина на один из туров крымского чемпионата в конце сентября - начале октября, чтобы показать как у нас все устроено. Такие договоренности были ранее".

Также глава КФС выразил надежду, что новый президент УЕФА поспособствует развитию футбола в регионе. "Надеемся, что нас услышат и будут содействовать развитию футбола в Крыму", - сказал Ветоха.

КФС имеет специальный статус УЕФА. Организация была официально зарегистрирована в середине июля 2015 года. Первый чемпионат Крыма, в котором приняли участие восемь команд, прошел с 22 августа 2015 года по 4 июня 2016-го. Победителем стал симферопольский клуб "ТСК Таврия".