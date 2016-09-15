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Музыканты Red Hot Chili Peppers приняли участие в тренировке "Йокерита"

Спорт
15 сентября, 14:42 UTC+3 ХЕЛЬСИНКИ ХЕЛЬСИНКИ 15, сентября. /ТАСС
За день до тренировки рок-группа дала концерт на домашнем стадионе хоккейной команды
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ХЕЛЬСИНКИ, 15 сентября. /ТАСС/. Музыканты американской рок-группы Red Hot Chili Peppers в среду приняли участие в тренировке финского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Йокерит" на стадионе "Хартвалл Арена" в Хельсинки. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Рок-группа 13 сентября дала концерт на стадионе "Хартвалл Арена". В среду музыканты получили приглашение провести совместную тренировку с хоккеистами "Йокерита", которые играют домашние матчи на этом стадионе в рамках КХЛ.

"Это огромная честь для нашей группы провести тренировку с этими игроками. Мы хотим поблагодарить руководство команды, а также всех игроков за предоставленную возможность", - сказал ударник группы Чад Смит.

Клуб из Хельсинки, являющийся шестикратным чемпионом Финляндии, выступает в КХЛ с сезона-2014/15. Высшими достижениями клуба в лиге является второе место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата прошлого сезона и четвертьфинал Кубка Гагарина-2015.

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