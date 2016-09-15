Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 65.22
€ 73.21
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФФУ: болельщики из России не столкнутся с проблемами при посещении финал ЛЧ в Киеве

Спорт
15 сентября, 14:56 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Максим Алланазаров
В Федерации футбола Украины заверили, что перед финалом Лиги чемпионов будут усилены меры безопасности
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 сентября. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Российские болельщики не будут испытывать проблем с посещением финала футбольной Лиги чемпионов в 2018 году в Киеве. Об этом ТАСС рассказал член исполкома Федерации футбола Украины (ФФУ) Артем Франков.

Смотрите также
Порошенко: финал Лиги чемпионов 2018 года пройдет в Киеве

В четверг исполком УЕФА принял решение о проведении финала Лиги чемпионов сезона-2017/18 в Киеве.

"Я не вижу никаких проблем с посещением финала Лиги чемпионов российскими болельщиками. У нас идет достаточно интенсивный обмен людьми, даже несмотря на определенные сложности в транспортных потоках, никаких проблем в этом вопросе не наблюдается. Разумеется, будут приняты дополнительные меры безопасности и будет сделано все, чтобы люди разных национальностей чувствовали себя комфортно в Киеве и были обеспечены всеми удобствами", - сказал Франков.

Он считает, что не стоит ждать никаких провокаций в связи с мероприятиями компании "Газпром", являющейся спонсором Лиги чемпионов, которые будут проходить в столице Украины во время финала.

"Я думаю, что любой украинский патриот от искреннего до показушного прекрасно понимает цену данного мероприятия , которое важно для страны и ее имиджа. Не стоит ожидать каких-либо провокаций или протестных движений в связи с тем, что "Газпром" будет проводить свои мероприятия во время финала Лиги чемпионов", - отметил Франков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Россия Украина
В других СМИ
Реклама
Фото
5
Сборная России по хоккею проиграла канадцам в выставочном матче перед Кубком мира
12
Работа над ошибками по ходу игры: ЦСКА сыграл вничью с "Байером"
10
Разгром без шансов и упреков: "Ростов" крупно проиграл "Баварии"
Выборы-2016
Узнай, как в мире выбирают парламент
История выборов в Госдуму. Инфографика ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Рейс "Грозный авиа" не выпускают из Воронежа из-за долгов сторонней компании
2
В Кремле прокомментировали сообщения об отставке Бастрыкина
3
В Польше открыли капсулу времени, оставленную нацистами
4
Россия может предложить ЕврАзЭс ввести маркировку обуви по аналогии с шубами
5
ЕС продлил действие черного списка для РФ и Украины
6
Экс-глава таможни Внукова объявлен в международный розыск
7
Минобороны Польши рассекретит материалы об авиакатастрофе под Смоленском
Темы дня
Реклама