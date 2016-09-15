ФФУ: болельщики из России не столкнутся с проблемами при посещении финал ЛЧ в Киеве

МОСКВА, 15 сентября. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Российские болельщики не будут испытывать проблем с посещением финала футбольной Лиги чемпионов в 2018 году в Киеве. Об этом ТАСС рассказал член исполкома Федерации футбола Украины (ФФУ) Артем Франков.

В четверг исполком УЕФА принял решение о проведении финала Лиги чемпионов сезона-2017/18 в Киеве.

"Я не вижу никаких проблем с посещением финала Лиги чемпионов российскими болельщиками. У нас идет достаточно интенсивный обмен людьми, даже несмотря на определенные сложности в транспортных потоках, никаких проблем в этом вопросе не наблюдается. Разумеется, будут приняты дополнительные меры безопасности и будет сделано все, чтобы люди разных национальностей чувствовали себя комфортно в Киеве и были обеспечены всеми удобствами", - сказал Франков.

Он считает, что не стоит ждать никаких провокаций в связи с мероприятиями компании "Газпром", являющейся спонсором Лиги чемпионов, которые будут проходить в столице Украины во время финала.

"Я думаю, что любой украинский патриот от искреннего до показушного прекрасно понимает цену данного мероприятия , которое важно для страны и ее имиджа. Не стоит ожидать каких-либо провокаций или протестных движений в связи с тем, что "Газпром" будет проводить свои мероприятия во время финала Лиги чемпионов", - отметил Франков.