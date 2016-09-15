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Антидопинговая комиссия обратилась в Роскомнадзор по поводу кибератак на WADA

Спорт
15 сентября, 15:02 дата обновления: 15 сентября, 15:19 UTC+3
Глава комиссии Виталий Смирнов также заявил, что атаки на базы данных WADA неправильно связывать с Россией
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Виталий Смирнов

Виталий Смирнов

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Независимая общественная антидопинговая комиссия обратилась в Роскомнадзор с просьбой оказать содействие в расследовании кибератак на базу данных Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом говорится в заявлении главы комиссии Виталия Смирнова.

"Мы уже обратились за помощью в соответствующий компетентный государственный орган - Роскомнадзор, который подтвердил нам готовность использовать все имеющиеся в его распоряжении средства и полномочия в расследовании данного инцидента, - говорится в заявлении. - Для определения путей развития и распространения кибератаки необходима соответствующая техническая информация о IT-ресурсах WADA, возможно, другие имеющиеся сведения, которые мы уже у них запросили. Роскомнадзор уверил нас, что для расследования данного вопроса готов привлечь и другие органы государственной власти. Мы вынуждены констатировать, что данные кибератаки существенным образом подрывают наши совместные с WADA усилия по нормализации отношений и надеемся, что в ближайшее время злоумышленники будут найдены и к ним будут применены соответствующие меры".

Хакерские атаки на базы данных WADA, по словам Смирнова, неправильно связывать с Россией, это проблема глобальная. 

"Мы находимся в постоянном контакте с руководством этой организации (WADA). И некоторое время назад мы получили письмо от президента агентства Крейга Риди, в котором он просит нас оказать содействие в расследовании кибератак на WADA. По его информации, эти атаки организованы определенной хакерской группой, которая якобы имеет связь с российской исполнительной властью. В этой связи хотел бы сказать, что в современном мире кибератаки являются глобальной проблемой и мне кажется, было бы неправильным сразу связывать их с правительством той или иной страны", - говорится в заявлении Смирнова.

"Вместе с тем считаем важным подчеркнуть, что мы выступаем категорически против каких-либо кибератак, квалифицируем такие действия как незаконные и готовы оказать содействие WADA в проведении всестороннего расследования", - говорится в тексте.

 

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