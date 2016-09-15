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Глава Федерации тяжелой атлетики России Сергей Сырцов подал в отставку

Спорт
15 сентября, 15:06 UTC+3
Исполняющим обязанности назначен Максим Агапитов
Материал из 1 страницы
Сергей Сырцов

Сергей Сырцов

© Юрий Машков/ТАСС

МОСКВА, 15 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Сергей Сырцов подал в отставку. Об этом он сообщил ТАСС.

"Я подал в отставку, исполняющий обязанности - Максим Агапитов. Причина? Надо кому-то отвечать за то, что произошло, и я это сделал", - сказал Сырцов.

29 июля Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) отстранила российских штангистов от участия в Играх 2016 года из-за многочисленных случаев нарушения антидопинговых правил.

Сырцов возглавлял ФТАР с 2010 года. Отчетно-выборная конференция федерации состоится 29 сентября. На выборы президента организации уже выдвинуты кандидатуры главы попечительского совета ФТАР Сергея Еремина, вице-президента ФТАР по международному сотрудничеству Максима Агапитова и члена технического комитета IWF Вячеслава Клокова. 

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