Путин: все транспортные проблемы в городах, где пройдут матчи ЧМ-2018, должны быть решены

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КЕРЧЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин потребовал решить все транспортные проблемы в городах, которые будут принимать чемпионат мира по футболу в 2018 году.
"Важное направление - совершенствование транспортной инфраструктуры в тех городах Южного федерального округа, которые примут у себя матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году", - сказал глава государства на заседании президиума Госсовета по развитию транспорта юга страны.
Для примера он привел Волгоград, где уже открыт новый международный терминал аэропорта. "Идет строительство аэропортового комплекса "Южный" в Ростове-на-Дону", - напомнил Путин. Он сказал, что "надо туда съездить, посмотреть, как там работы идут".