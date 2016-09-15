У Федерации тяжелой атлетики РФ пока нет средств для проведения выборов

МОСКВА, 15 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) в настоящее время не имеет финансовых средств на своем счету, поэтому для исполняющего обязанности президента этой организации Максима Агапитова главной задачей является поиск финансов для проведения выборов нового руководителя ФТАР, которые должны состояться 29 сентября. Об этом ТАСС сообщил Агапитов.

"Моя первоначальная задача - создать все условия для проведения отчетно-выборной конференции, - заметил Агапитов. - Мне досталась федерация с нулевым балансом. Сейчас будем решать, где и как искать деньги. Пока не знаю, будем думать. Моя главная задача сейчас - обеспечить проведение отчетно-выборной конференции и проживание делегатов конференции".

15 сентября прежний руководитель ФТАР Сергей Сырцов подал в отставку. Исполняющим обязанности главы организации назначен Максим Агапитов. На выборы президента организации уже выдвинуты кандидатуры главы попечительского совета ФТАР Сергея Еремина, вице-президента ФТАР по международному сотрудничеству Максима Агапитова и члена технического комитета IWF Вячеслава Клокова.

29 июля Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) отстранила российских штангистов от участия в Играх 2016 года из-за многочисленных случаев нарушения антидопинговых правил.