Веснина считает, что ее золото ОИ станет примером для юных теннисистов

Глава WADA сомневается в том, что власти РФ связаны с атаками хакеровСпорт 15 сентября, 17:54
Веснина считает, что ее золото ОИ станет примером для юных теннисистовСпорт 15 сентября, 17:47
Пятилетняя программа газификации утверждена в Вологодской областиНовости Вологодской области 15 сентября, 17:37
Клубы топ-5 европейских лиг летом потратили $2,75 млрд на трансферыСпорт 15 сентября, 17:35
Правительство РФ выделило 56 млн руб. на строительство технопарка в ЧереповцеНовости Вологодской области 15 сентября, 17:35
Транспортные приложения "Яндекса" доработали с учетом запуска движения на МЦКОбщество 15 сентября, 17:28
В Москве отреставрируют памятник архитектуры "Красные палаты"Москва 15 сентября, 16:44
Илюмжинов: компании КНР могут принять участие в проекте мессенджера для буддистов KirsanЭкономика и бизнес 15 сентября, 16:43
Житель Екатеринбурга попал в Книгу рекордов России, жонглируя работающей бензопилойНовости Урала 15 сентября, 16:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СОЧИ, 15 сентября. /Корр. ТАСС Татьяна Полинюк/. Первая для России олимпийская золотая медаль в женском парном разряде станет примером для всех юных теннисистов в стране. Такое мнение высказала российская теннисистка Елена Веснина, победившая с Екатериной Макаровой на Играх-2016 в женском парном разряде.
Екатерина Макарова и Елена Веснина завоевали золото ОИ в парном разряде
В четверг в аэропорту Сочи состоялась торжественная церемония встречи Весниной.
"Мне очень приятно, что столько юных теннисистов пришли сегодня встретить меня. Это значит, что моя медаль для них станет примером, целью, к которой нужно стремиться", - сказала Веснина.
"Продолжу выступать на международных турнирах. До следующей Олимпиады еще четыре года, на такой срок пока не загадываю", - ответила Веснина на вопрос ТАСС о том, будет ли она бороться за лицензию на ОИ-2018.
Веснина родилась 1 августа 1986 года во Львове, воспитанница ДЮСШ Сочи. Победительница Открытых чемпионатов Франции (2013) и США (2014) в парном разряде, в нынешнем сезоне вышла в финал Открытого чемпионата Франции (в паре с Макаровой). Полуфиналистка Уимблдонского турнира 2016 года, победительница Открытого чемпионата США 2016 года в миксте (в паре с бразильцем Бруно Соаресом), чемпионка Универсиады 2013 года - в парном разряде (с Анастасией Павлюченковой) и миксте (с Андреем Кузнецовым).