Веснина считает, что ее золото ОИ станет примером для юных теннисистов

СОЧИ, 15 сентября. /Корр. ТАСС Татьяна Полинюк/. Первая для России олимпийская золотая медаль в женском парном разряде станет примером для всех юных теннисистов в стране. Такое мнение высказала российская теннисистка Елена Веснина, победившая с Екатериной Макаровой на Играх-2016 в женском парном разряде.

В четверг в аэропорту Сочи состоялась торжественная церемония встречи Весниной.

"Мне очень приятно, что столько юных теннисистов пришли сегодня встретить меня. Это значит, что моя медаль для них станет примером, целью, к которой нужно стремиться", - сказала Веснина.

"Продолжу выступать на международных турнирах. До следующей Олимпиады еще четыре года, на такой срок пока не загадываю", - ответила Веснина на вопрос ТАСС о том, будет ли она бороться за лицензию на ОИ-2018.

Веснина родилась 1 августа 1986 года во Львове, воспитанница ДЮСШ Сочи. Победительница Открытых чемпионатов Франции (2013) и США (2014) в парном разряде, в нынешнем сезоне вышла в финал Открытого чемпионата Франции (в паре с Макаровой). Полуфиналистка Уимблдонского турнира 2016 года, победительница Открытого чемпионата США 2016 года в миксте (в паре с бразильцем Бруно Соаресом), чемпионка Универсиады 2013 года - в парном разряде (с Анастасией Павлюченковой) и миксте (с Андреем Кузнецовым).