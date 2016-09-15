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Веснина считает, что ее золото ОИ станет примером для юных теннисистов

Спорт
15 сентября, 17:47 UTC+3 СОЧИ /Корр. ТАСС, Татьяна Полинюк
Теннисистка отметила, что ей приятно внимание со стороны молодых спортсменов
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Елена Веснина

Елена Веснина

© Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

СОЧИ, 15 сентября. /Корр. ТАСС Татьяна Полинюк/. Первая для России олимпийская золотая медаль в женском парном разряде станет примером для всех юных теннисистов в стране. Такое мнение высказала российская теннисистка Елена Веснина, победившая с Екатериной Макаровой на Играх-2016 в женском парном разряде.

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Екатерина Макарова и Елена Веснина
© EPA/MICHAEL REYNOLDS

Екатерина Макарова и Елена Веснина завоевали золото ОИ в парном разряде

В четверг в аэропорту Сочи состоялась торжественная церемония встречи Весниной.

"Мне очень приятно, что столько юных теннисистов пришли сегодня встретить меня. Это значит, что моя медаль для них станет примером, целью, к которой нужно стремиться", - сказала Веснина.

"Продолжу выступать на международных турнирах. До следующей Олимпиады еще четыре года, на такой срок пока не загадываю", - ответила Веснина на вопрос ТАСС о том, будет ли она бороться за лицензию на ОИ-2018.

Веснина родилась 1 августа 1986 года во Львове, воспитанница ДЮСШ Сочи. Победительница Открытых чемпионатов Франции (2013) и США (2014) в парном разряде, в нынешнем сезоне вышла в финал Открытого чемпионата Франции (в паре с Макаровой). Полуфиналистка Уимблдонского турнира 2016 года, победительница Открытого чемпионата США 2016 года в миксте (в паре с бразильцем Бруно Соаресом), чемпионка Универсиады 2013 года - в парном разряде (с Анастасией Павлюченковой) и миксте (с Андреем Кузнецовым).

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