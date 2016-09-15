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Глава ОКР: смена руководства ФТАР после допинговых скандалов логична

Спорт
15 сентября, 17:08 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин
Президент ФТАР Сергей Сырцов подал в отставку, исполняющим обязанности главы организации стал Максим Агапитов
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МОСКВА, 15 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Смена руководства Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) является логичным шагом после допинговых скандалов. Об этом ТАСС заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

Ранее президент ФТАР Сергей Сырцов подал в отставку, исполняющим обязанности главы организации стал Максим Агапитов.

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"Тяжелоатлеты не выступали на Олимпийских играх (2016 года), дисквалифицировали федерацию, и было огромное количество случаев с допингом. Конечно, это (отставка) логично", - сказал Жуков.

29 июля Международная федерация тяжелой атлетики (ИВФ) отстранила российских штангистов от участия в Играх 2016 года из-за многочисленных случаев нарушения антидопинговых правил.

Сырцов возглавлял ФТАР с 2010 года. Отчетно-выборная конференция федерации состоится 29 сентября. На выборы президента организации уже выдвинуты кандидатуры главы попечительского совета ФТАР Сергея Еремина, вице-президента ФТАР по международному сотрудничеству Максима Агапитова и члена технического комитета ИВФ Вячеслава Клокова.

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