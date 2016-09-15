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Клубы топ-5 европейских лиг летом потратили $2,75 млрд на трансферы

Спорт
15 сентября, 17:35 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 15, сентября. /ТАСС
Больше всех в минувшее трансферное окно потратили клубы Англии - $1,167 млрд
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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба

© EPA/PETER POWELL, архив

ЖЕНЕВА, 15 сентября. /ТАСС/. Расходы футбольных клубов пяти ведущих европейских чемпионатов - Англии, Франции, Германии, Италии и Испании - в летнее трансферное окно 2016 года составили $2,75 млрд. Результаты исследования приводятся на сайте FIFA TMS.

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Согласно отчету, расходы клубов пяти ведущих европейских чемпионатов на переходы и аренду футболистов (в общей сложности было совершено 1504 трансфера) составили 74% от сделок в остальном мире.

Всего в мире на приобретение игроков клубами было потрачено $3,72 млрд.

Также отмечается, что среди команд топ-5 европейских лиг больше всех в минувшее трансферное окно потратили клубы Англии - $1,167 млрд. Эта цифра выросла на 8% по сравнению с прошлым летом.

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