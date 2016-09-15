Глава WADA сомневается в том, что власти РФ связаны с атаками хакеров

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НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /ТАСС/. Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди сомневается в том, что правительство России имеет отношение к хакерским атакам на организацию. Слова Риди приводит CNN.
Ранее в четверг хакерская группа Fancy Bears опубликовала на своем сайте вторую часть документов, согласно которым WADA допускало применение запрещенных веществ 25 атлетами из восьми стран, в числе которых 14 медалистов Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. В список попал единственный представитель России, боксер Миша Алоян. Согласно данным, его допинг-проба, взятая 21 августа, дала положительный результат на вещество туаминогептан.
"Я был бы очень удивлен, если бы российское правительство принимало в этом непосредственное участие. Тем не менее, по информации, которую мы имеем, я уверен, что люди, совершившие атаку, связаны с Россией", - сказал Риди.
Первый список спортсменов был опубликован на сайте хакерской группы 13 сентября. В него вошли американские спортсменки: гимнастка Симона Байлз, теннисистки Серена и Винус Уильямс и баскетболистка Елена Делле Донн.