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Глава WADA сомневается в том, что власти РФ связаны с атаками хакеров

Спорт
15 сентября, 17:54 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 15, сентября. /ТАСС
В то же время Крейг Риди уверен, что люди, совершившие атаку, связаны с Россией
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Глава WADA Крейг Риди

Глава WADA Крейг Риди

© EPA/LAURENT GILLIERON, архив

НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /ТАСС/. Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди сомневается в том, что правительство России имеет отношение к хакерским атакам на организацию. Слова Риди приводит CNN.

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Ранее в четверг хакерская группа Fancy Bears опубликовала на своем сайте вторую часть документов, согласно которым WADA допускало применение запрещенных веществ 25 атлетами из восьми стран, в числе которых 14 медалистов Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. В список попал единственный представитель России, боксер Миша Алоян. Согласно данным, его допинг-проба, взятая 21 августа, дала положительный результат на вещество туаминогептан.

"Я был бы очень удивлен, если бы российское правительство принимало в этом непосредственное участие. Тем не менее, по информации, которую мы имеем, я уверен, что люди, совершившие атаку, связаны с Россией", - сказал Риди.

Первый список спортсменов был опубликован на сайте хакерской группы 13 сентября. В него вошли американские спортсменки: гимнастка Симона Байлз, теннисистки Серена и Винус Уильямс и баскетболистка Елена Делле Донн.

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