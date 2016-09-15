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Контадор объявил об уходе из российской велокоманды "Тинькофф"

Спорт
15 сентября, 18:07 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 15, сентября. /ТАСС
Со следующего сезона 33-летний испанец будет выступать за бельгийскую команду Trek-Segafredo
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Альберто Контадор

Альберто Контадор

© EPA/JAVIER LIZON

МАДРИД, 15 сентября. /ТАСС/. Испанский велогонщик Альберто Контадор объявил об уходе из российской команды "Тинькофф". Со следующего сезона 33-летний испанец будет выступать за бельгийскую команду Trek-Segafredo. Об этом спортсмен сообщил на своей официальной странице в "Твиттере".

"В 2017 году я буду велогонщиком команды Trek-Segafredo. Я счастлив и нахожусь в предвкушении следующего сезона", - написал испанец.

Контадор выступал за "Тинькофф" с 2011 года. 33-летний велогонщик является двукратным победителем "Тур де Франс" и "Джиро д'Италия", трехкратным - "Вуэльты Испании". При этом его последняя победа на "Большой петле" датируется 2009 годом - титула, завоеванного на "Туре" в 2010 году, он был лишен из-за допингового скандала.

Команда "Тинькофф" проводит свой последний сезон, так как владелец Олег Тиньков объявил о прекращении финансирования профессионального велоспорта.

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