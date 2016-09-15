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Тренер финнов: матч Кубка мира по хоккею с командой России будет тяжелее, чем на ЧМ-2016

Спорт
15 сентября, 19:43 UTC+3 ТОРОНТО корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
Сборные России и Финляндии в последний раз встречались на мировом первенстве-2016 в Москве, где в полуфинале финны выиграли у хозяев со счетом 3:1
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ТОРОНТО /Канада/, 15 сентября. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Матч предварительного раунда Кубка мира по хоккею со сборной России будет тяжелее, нежели на последнем чемпионате мира.

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Такое мнение журналистам высказал главный тренер команды Финляндии Лаури Марьямяки.

Сборные России и Финляндии в последний раз встречались на мировом первенстве-2016 в Москве, где в полуфинале финны выиграли у хозяев со счетом 3:1.

"Если вы имеете в виду полуфинал чемпионата мира весной, то там была совершенно другая игра, учитывая, что она была на европейской площадке, - сказал Марьямяки. - Конечно, тогда мы хорошо сыграли тактически. Нынешняя же игра будет более тяжелой, учитывая такое количество квалифицированных игроков у соперника, что я увидел в игре с Канадой".

Кубок мира пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября. Сборные России и Финляндии сыграют на предварительной стадии турнира 22 сентября.

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