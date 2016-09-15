Кросби: очень важно было выиграть у хоккеистов РФ перед Кубком мира

Кросби: очень важно было выиграть у хоккеистов РФ перед Кубком мираСпорт 15 сентября, 19:42
Голодные слоны заняли город на севере ЛиберииПроисшествия 15 сентября, 19:40
Ваша личная Дума: зачем выбирать одномандатников и муниципальных депутатовПолитика 15 сентября, 19:29
Великобритания закроет посольство в Анкаре по соображениям безопасностиМеждународная панорама 15 сентября, 19:20
Томск включил Слободину "красный свет" из-за долгов в энергетикеПроисшествия 15 сентября, 19:11
Мень: Минстрой найдет новую форму субсидирования ипотеки в 2017 годуЭкономика и бизнес 15 сентября, 19:05
Опросы: Трамп и Клинтон пользуются почти одинаковой поддержкой избирателейМеждународная панорама 15 сентября, 19:00
Улюкаев: интерес японских компаний к приватизации "Роснефти" не стал конкретной заявкойЭкономика и бизнес 15 сентября, 18:57
Силуанов: в МВФ понимали, что Украина вела недобросовестные переговоры с РФ по долгуЭкономика и бизнес 15 сентября, 18:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТОРОНТО /Канада/, 15 сентября. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Выиграть у сборной России по хоккею было очень важно перед Кубком мира. Об этом журналистам сообщил нападающий команды Канады и клуба Национальной хоккейной лиги "Питтбсург Пингвинз" Сидни Кросби.
Канадцы выиграли у сборной России в последнем контрольном матче в американском Питтсбурге со счетом 3:2 ОТ.
"Было особенно важно выиграть, поскольку этот матч - хорошая возможность проверить готовность каждой из команд, - сказал Кросби. - День был для меня особенным, учитывая, что я играл против Джино (одноклубника Кросби по "Питтсбургу" Евгения Малкина. - Прим. ТАСС), с которым мы в одной команде играем довольно долго. У сборной России сильная команда, много мастеровитых игроков. Это определенно опасный соперник".
Кубок мира пройдет в канадском Торонто с 17 сентября по 1 октября. Сборные России и Канады выступают в разных группах на предварительной стадии.
Российский защитник Никита Зайцев имеет все задатки, чтобы стать большим игроком на уровне Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Такое мнение в разговоре с журналистами высказал Майк Бэбкок, главный тренер сборной Канады и клуба "Торонто Мэйпл Ливз", за который Зайцев будет выступать в предстоящем сезоне.
В начале мая 24-летний Зайцев подписал контракт с "Торонто". Накануне Зайцев сыграл за сборную России против канадцев (2:3 ОТ) в выставочном матче в американском Питтсбурге. Защитник в этой встрече был лидером сборной России по количеству игрового времени.
"Зайцев хотел проявить себя не потому, что я смотрел за его игрой, а потому что он хотел выиграть за свою страну. Мне понравилась его игра вчера - он хорошо двигался, хорошо играл в пас, хорошо контролировал шайбу. У него есть все задатки, чтобы стать большим игроком. В конце концов он просто хороший парень", - сказал Бэбкок.