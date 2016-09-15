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Кросби: очень важно было выиграть у хоккеистов РФ перед Кубком мира

Спорт
15 сентября, 19:42 дата обновления: 15 сентября, 19:43 UTC+3 ТОРОНТО корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
Канадцы выиграли у сборной России в последнем контрольном матче в американском Питтсбурге со счетом 3:2 ОТ
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Сидни Кросби

Сидни Кросби

© AP Photo/Gene J. Puskar

ТОРОНТО /Канада/, 15 сентября. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Выиграть у сборной России по хоккею было очень важно перед Кубком мира. Об этом журналистам сообщил нападающий команды Канады и клуба Национальной хоккейной лиги "Питтбсург Пингвинз" Сидни Кросби.

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Канадцы выиграли у сборной России в последнем контрольном матче в американском Питтсбурге со счетом 3:2 ОТ.

"Было особенно важно выиграть, поскольку этот матч - хорошая возможность проверить готовность каждой из команд, - сказал Кросби. - День был для меня особенным, учитывая, что я играл против Джино (одноклубника Кросби по "Питтсбургу" Евгения Малкина. - Прим. ТАСС), с которым мы в одной команде играем довольно долго. У сборной России сильная команда, много мастеровитых игроков. Это определенно опасный соперник".

Кубок мира пройдет в канадском Торонто с 17 сентября по 1 октября. Сборные России и Канады выступают в разных группах на предварительной стадии.

Российский защитник Никита Зайцев имеет все задатки, чтобы стать большим игроком на уровне Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Такое мнение в разговоре с журналистами высказал Майк Бэбкок, главный тренер сборной Канады и клуба "Торонто Мэйпл Ливз", за который Зайцев будет выступать в предстоящем сезоне.

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В начале мая 24-летний Зайцев подписал контракт с "Торонто". Накануне Зайцев сыграл за сборную России против канадцев (2:3 ОТ) в выставочном матче в американском Питтсбурге. Защитник в этой встрече был лидером сборной России по количеству игрового времени.

"Зайцев хотел проявить себя не потому, что я смотрел за его игрой, а потому что он хотел выиграть за свою страну. Мне понравилась его игра вчера - он хорошо двигался, хорошо играл в пас, хорошо контролировал шайбу. У него есть все задатки, чтобы стать большим игроком. В конце концов он просто хороший парень", - сказал Бэбкок.

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