Болельщики а капелла допели гимн России, прерванный перед матчем КХЛ "Витязь" - "Спартак"

ПОДОЛЬСК /Московская область/, 15 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Зрители матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между подмосковным "Витязем" и московским "Спартаком" а капелла допели гимн России, который был прерван на церемонии открытия игры. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Матч проходит на льду ледового центра "Витязь". За игрой наблюдают порядка четырех тысяч болельщиков.

"Витязь" после восьми матчей занимает 11-е место в Западной конференции, "Спартак" после семи игр - седьмое.