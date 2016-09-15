Болельщики а капелла допели гимн России, прерванный перед матчем КХЛ "Витязь" - "Спартак"

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ПОДОЛЬСК /Московская область/, 15 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Зрители матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между подмосковным "Витязем" и московским "Спартаком" а капелла допели гимн России, который был прерван на церемонии открытия игры. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Матч проходит на льду ледового центра "Витязь". За игрой наблюдают порядка четырех тысяч болельщиков.
"Витязь" после восьми матчей занимает 11-е место в Западной конференции, "Спартак" после семи игр - седьмое.