Футболисты "Спартака" Глушаков и Мельгарехо пропустят матч с "Оренбургом" из-за травм

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Игроки московского "Спартака" Денис Глушаков и Лоренсо Мельгарехо пропустят гостевой матч седьмого тура чемпионата России по футболу с "Оренбургом" из-за травм. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

У 29-летнего Глушакова диагностирована микротравма мышц правого бедра, у 26-летнего парагвайца Мельгарехо ушиб коленного состава. О сроках восстановления футболистов не сообщается.

Матч состоится 16 сентября в Оренбурге и начнется в 17:00 мск.

"Спартак" после шести туров лидирует в турнирной таблице, набрав 16 очков. У ближайшего преследователя московского ЦСКА в активе на два очка меньше.