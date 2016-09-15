Футболисты "Спартака" Глушаков и Мельгарехо пропустят матч с "Оренбургом" из-за травм

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Игроки московского "Спартака" Денис Глушаков и Лоренсо Мельгарехо пропустят гостевой матч седьмого тура чемпионата России по футболу с "Оренбургом" из-за травм. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.
У 29-летнего Глушакова диагностирована микротравма мышц правого бедра, у 26-летнего парагвайца Мельгарехо ушиб коленного состава. О сроках восстановления футболистов не сообщается.
Матч состоится 16 сентября в Оренбурге и начнется в 17:00 мск.
"Спартак" после шести туров лидирует в турнирной таблице, набрав 16 очков. У ближайшего преследователя московского ЦСКА в активе на два очка меньше.