Футбольный союз ДНР включен в состав Конфедерации независимых футбольных ассоциаций

СТОКГОЛЬМ, 15 сентября. /ТАСС/. Футбольный союз Донецкой народной республики (ДНР) включен в состав Конфедерации независимых футбольных ассоциаций (ConIFA). Об этом сообщается на странице организации в социальной сети Twitter.

"Мы рады приветствовать ДНР в рядах ConIFA", - говорится в сообщении.

ConIFA была создана в 2013 году и объединяет команды стран, территорий или автономий, не входящих в состав Международной федерации футбола, а также политических союзов и национальных диаспор. В 2014 году организация провела первый чемпионат мира - в шведском Эстерсунде, который завершился победой сборной графства Ницца.

В настоящее время ConIFA включает в свой состав более 40 сборных, в том числе команды Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья.

More info on #DPR / #DNR can now be found on our homepage as well: https://t.co/uBnjMPP2D6 More to come! #lasttweet — CONIFA (@CONIFAOfficial) 14 сентября 2016 г.