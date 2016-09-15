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Футбольный союз ДНР включен в состав Конфедерации независимых футбольных ассоциаций

Спорт
15 сентября, 20:27 UTC+3 СТОКГОЛЬМ СТОКГОЛЬМ 15, сентября. /ТАСС
ConIFA была создана в 2013 году и объединяет команды стран, территорий или автономий, не входящих в состав Международной федерации футбола, а также политических союзов и национальных диаспор
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СТОКГОЛЬМ, 15 сентября. /ТАСС/. Футбольный союз Донецкой народной республики (ДНР) включен в состав Конфедерации независимых футбольных ассоциаций (ConIFA). Об этом сообщается на странице организации в социальной сети Twitter.

"Мы рады приветствовать ДНР в рядах ConIFA", - говорится в сообщении.

ConIFA была создана в 2013 году и объединяет команды стран, территорий или автономий, не входящих в состав Международной федерации футбола, а также политических союзов и национальных диаспор. В 2014 году организация провела первый чемпионат мира - в шведском Эстерсунде, который завершился победой сборной графства Ницца.

В настоящее время ConIFA включает в свой состав более 40 сборных, в том числе команды Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья.

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