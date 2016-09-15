Кандидат в президенты ФТАР Еремин заявил, что его уже обвинили в покупке голосов

МОСКВА, 15 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Кандидат в президенты Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Сергей Еремин заявил, что его уже обвинили в покупке голосов. Об этом глава попечительского совета ФТАР Еремин рассказал ТАСС.

В четверг в отставку с поста президента ФТАР подал Сергей Сырцов, возглавлявший организацию с 2010 года. Теперь на эту должность, помимо Еремина, претендуют вице-президент ФТАР по международному сотрудничеству Максим Агапитов, назначенный и. о. главы организации, и член технического комитета Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) Вячеслав Клоков. Выборы пройдут 29 сентября.

"Исполняющий обязанности президента ФТАР Агапитов заявил, что на выборы нет средств? Это уже его предвыборная кампания, "реверанс" в мой адрес, - отметил Еремин. - Мы принимали решение провести конференцию на "Салют-Гераклионе", нашем стадионе. У меня уже на протяжении двух недель люди работают над этим, а сегодня мне заявляют, что это будет необъективно, что я, как один из кандидатов, пытаюсь купить голоса".

Еремин отметил, что на выборы должны были пойти средства попечительского совета: "Деньги предполагалось использовать мои, я спросил - а источник финансирования у вас тоже будет альтернативный?".

До нынешнего состояния ФТАР довела "цеховая солидарность"

Еремин заявил, что к каждому из претендентов на пост президента ФТАР он относится с уважением: "С уважением отношусь к каждому из них, но явного лидера нет. Клоков - авторитетный тяжелоатлет, отец тяжелоатлетической династии Клоковых, занимал пост президента в трудные времена, я уважаю его за то, что он в сложные времена не дал погибнуть виду спорта. Агапитов оказывал содействие Сырцову в международных контактах. Все это люди не посторонние, знающие многие вещи изнутри".

Но, по мнению Еремина, на пост президента ФТАР должен прийти неангажированный человек: "На сегодняшнем этапе важно прийти к руководству неангажированному человеку. Надо встать над ситуацией и, объективно ее рассмотрев, применить практический жизненный опыт. Не по принципу цеховой солидарности нужно идти - она и завела в эту ситуацию".

"Когда все случилось, я помог реанимировать ФТАР, решив организационные и финансовые проблемы - человек не из тяжелой атлетики. И где была ваша цеховая солидарность, когда штрафы надо было платить, когда надо было, не дожидаясь указания сверху, организовать для олимпийцев турнир, призы?".

Сырцов дал сигнал участникам процесса

Отставка Сергея Сырцова не стала неожиданностью для Еремина: "Неожиданностью это не стало, не буду лукавить - в одном из наших разговоров мы касались этой темы. Его шаг, на мой взгляд, - и попытка взять на себя ответственность, и сигнал к внешним и внутренним участникам процесса "мы свою ответственность понимаем и готовы к изменениям, направленным на улучшение положения дел".

Оценку работе Сырцова Еремин давать не берется: "Я не так давно столкнулся с работой федерации как таковой, а судить о работе органа управления, общественной организации исключительно по результатам соревнований неправильно, это многофакторный процесс".

"Я начал заниматься проблемами тяжелой атлетики не так давно - в июне этого года стал официально председателем попечительского совета ФТАР. С этого момента стал я оценивать ситуацию, совершать практические шаги с единственной целью - хоть как-то направить работу в ФТАР в организационное русло. Мало кто из членов действующего исполкома мог вспомнить, когда его последнее заседание было", - рассказал Еремин.

Встреча с Аяном была на уровне спецоперации

"Долгое время я не мог добиться от функционеров ФТАР стремления поддерживать международные контакты и установил их сам - инициировал необходимость контакта с президентом Международной федерации Тамашом Аяном, - рассказал Еремин. - Скорость встречи была на уровне спецоперации, и думаю, что это дает понять - я готов к любой "войне", что может еще предстоять. Я настроен решительно, и это не самореклама, я это на основе жизненных принципов говорю".

Еремин доволен тем, что ему удалось встряхнуть ФТАР: "За короткий период времени я не мог решить всего, чего бы мне хотелось, но решил многие финансовые проблемы ФТАР и встряхнул организацию организационно. В мой адрес уже полетели политические стрелы. Но я буду биться и защищать всех, кто является моими единомышленниками и разделяет мои подходы".

У штангистов должны быть свои адвокаты

Еремин считает, что делами штангистов в судах должны заниматься собственные адвокаты ФТАР: "Должен вам сказать, одним из направлений работы ФТАР, если я буду включен в этот процесс, будет создание собственной адвокатской службы, которая будет локально отстаивать интересы тяжелоатлетов. Она уже есть в нашем распоряжении по большому счету, - сообщил он. - Универсальная адвокатская работа во всех видах спорта, по-моему, неэффективна, во многом именно поэтому она не дает всегда ожидаемого результата".

Как отметил собеседник ТАСС, он видит силы бороться за российских штангистов: "Мы видели килограммы, которые были подняты на турнире, прошедшем в "Салют-Гераклионе" для атлетов, недопущенных к Играм. У нас абсолютно конкурентноспособные на международной арене спортсмены. И мы помним времена, когда штангисты только золото медалью считали".