ФК "Зенит" победил израильский "Маккаби" в матче Лиги Европы, проигрывая 0:3

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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 сентября. /ТАСС/. Российский "Зенит" на выезде победил израильский "Маккаби" из Тель-Авива со счетом 4:3 в первом туре группового этапа футбольной Лиги Европы.
После 70 минут игры петербуржцы проигрывали со счетом 0:3. У хозяев мячи забили Харис Медуньянин (26-я и 70-я минуты) и Видар Кьяртанссон (50). Затем "Зенит" смог забить четыре мяча в течение 15 минут, отличились Александр Кокорин (76), Маурисио (84), Жулиано (86) и Лука Джорджевич (90).
В следующем матче "Зенит" 29 сентября примет АЗ, а "Маккаби" на выезде сыграет с "Дандолком".