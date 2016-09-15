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ФК "Зенит" победил израильский "Маккаби" в матче Лиги Европы, проигрывая 0:3

Спорт
15 сентября, 21:58 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 15, сентября. /ТАСС
Игра завершилась со счетом 4:3
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© Вячеслав Евдокимов
© Вячеслав Евдокимов
© Вячеслав Евдокимов
© Вячеслав Евдокимов
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© Вячеслав Евдокимов
© Вячеслав Евдокимов
© Вячеслав Евдокимов
© Вячеслав Евдокимов
© Вячеслав Евдокимов

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 сентября. /ТАСС/. Российский "Зенит" на выезде победил израильский "Маккаби" из Тель-Авива со счетом 4:3 в первом туре группового этапа футбольной Лиги Европы.

После 70 минут игры петербуржцы проигрывали со счетом 0:3. У хозяев мячи забили Харис Медуньянин (26-я и 70-я минуты) и Видар Кьяртанссон (50). Затем "Зенит" смог забить четыре мяча в течение 15 минут, отличились Александр Кокорин (76), Маурисио (84), Жулиано (86) и Лука Джорджевич (90).

В следующем матче "Зенит" 29 сентября примет АЗ, а "Маккаби" на выезде сыграет с "Дандолком".

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