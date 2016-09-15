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Гендиректор ХК "Сочи": победа над московским "Динамо" является закономерной

Спорт
15 сентября, 22:52 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артур Кутуев
Также, по словам Сергея Воропаева, команда после первой гостевой победы в чемпионате над грозным соперником обретет большую уверенность в последующих выездных матчах
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МОСКВА, 15 сентября. /Корр. ТАСС Артур Кутуев/. Гостевая победа клуба "Сочи" во встрече Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским "Динамо" (2:1) является закономерной и морально поможет команде в следующих выездных матчах. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор сочинского клуба Сергей Воропаев.

"Учитывая наши проблемы с составом, так как не было двух центральных нападающих (Игорь Игнатушкин и Артем Томилин), мы показали хорошее движение, сыграли сзади надежно. Плюс морально приятно немного реабилитироваться за прошлый плей-офф. Мы провели определенную работу над ошибками после тех матчей, также мы сознательно омолодили состав, тщательно поработали над приглашением иностранных игроков, что положительно сказалось на повышении мотивации команды. Возможно, и "Динамо" из-за некоторых потерь (отсутствовал нападающий Алексей Терещенко. - Прим. ТАСС) сыграло слабее, поэтому сегодняшний результат считаю закономерным", - подчеркнул Воропаев.

Хоккейный клуб "Сочи" был основан в 2014 году. По итогам прошедшего чемпионата КХЛ команда заняла четвертое место в регулярном первенстве (высшее достижение клуба), однако в первом раунде плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина уступила московскому "Динамо" (счет в серии 0-4).

Также, по словам руководителя сочинского клуба, команда после первой гостевой победы в чемпионате над грозным соперником обретет большую уверенность в последующих выездных матчах.

В активе "Сочи" после девяти игр КХЛ 19 баллов, в результате после победы над бело-голубыми клуб поднялся на третье место в таблице Западной конференции. Следующий матч бело-голубые проведут 17 сентября против московского "Спартака", игра пройдет на МСА "Лужники". Сочинский клуб в этот же день продолжит серию выездных встреч игрой против "Витязя".

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