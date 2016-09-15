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"Зенит" пошел путем МЮ и "Ливерпуля": лучшие камбэки в истории еврокубков

Спорт
15 сентября, 23:43 UTC+3
Десять ярких волевых побед европейских клубов на международной арене - в материале ТАСС
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Футболисты "Зенита" после четвертого гола в ворота "Маккаби"

Футболисты "Зенита" после четвертого гола в ворота "Маккаби"

© AP Photo/Ariel Schalit

Футболисты российского "Зенита" эффектно стартовали в Лиге Европы, сумев одержать сверхволевую победу над израильским "Маккаби" (Тель-Авив). К 70-й минуте игры команда из Санкт-Петербурга "горела" со счетом 0:3, но сумела переломить неудачно складывающийся матч и победить.

Топ-10 самых ярких камбэков в истории еврокубков - в материале ТАСС.

 

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© AP Photo/Ariel Schalit

ФК "Зенит" победил израильский "Маккаби" в матче Лиги Европы, проигрывая 0:3

1/16 финала Кубка обладателей кубков-1961/62

Французский "Ла-Шо-де-Фон" в первом матче разгромил португальский "Лейшоинш" со счетом 6:2, а в ответном был разбит 0:5. 

1/16 финала Кубка УЕФА-1984/85

Английский "Куинз Парк Рейнджерс" в Лондоне победил югославский "Партизан" более чем уверенно 6:2, но в Белграде уступил, что называется, "в одну калитку" - 0:4. 

1/8 финала Кубка УЕФА-1985/86

"Боруссия" (Менхенгладбах, ФРГ) в родных стенах выиграла у "Реала" легко и непринужденно - 5:1. В Мадриде же "королевский клуб" рвал и метам, буквально уничтожив соперника (4:0) и в итоге пробившись в четвертьфинал. 

1/4 финала Кубка обладателей кубков-1985/86

"Динамо" (Дрезден, ГДР) дома обыграло "Байер-Юрдинген" (ФРГ) со счетом 2:0. Первый тайм гостевой встречи дрезденская команда также провела хорошо - на перерыв команды ушли при счете 3:1 в их пользу. Однако во второй половине матча "Байер-Юрдинген" забил шесть мячей, и финальный свисток зафиксировал его убедительную победу 7:3.

Футболисты "Манчестер Юнайтед" после победы в финале Лиги чемпионов

Футболисты "Манчестер Юнайтед" после победы в финале Лиги чемпионов

© EPA/ANDREU DALMAU
Футболисты "Манчестер Юнайтед" после победы в финале Лиги чемпионов
© EPA/ANDREU DALMAU

1/8 финала Кубка УЕФА-1987/88

Венгерский "Гонвед" вел со счетом 5:0 в домашнем матче с греческим "Панатинаикосом", затем пропустил два мяча и в результате выиграл 5:2. В Афинах "Гонвед" был разбит в пух и прах - 1:5.

1/32 финала Кубка УЕФА-1989/90

Первая игра между болгарским "Левски" и бельгийским "Антверпеном", прошедшая в Софии, закончилась вничью - 0:0. В Антверпене на 89-й минуте "Левски" повел 3:1. Казалось, все вопросы о победителе матча сняты. Но в дополнительное время бельгийская команда забила три гола. "Антверпен" победил со счетом 4:3 и вышел в 1/16 финала.

Финал Лиги чемпионов-1998/99

Немецкая "Бавария" к 90-й минуте выигрывала у английского "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:0, но точные удары в добавленное время Тедди Шерингема (90+1) и Уле-Гуннара Сульшера (90+3) принесли манкунианцам историческую победу. 

Финал Лиги чемпионов-2004/2005

Английский "Ливерпуль", проигрывая по ходу матча итальянскому "Милану" со счетом 0:3, сумел восстановить паритет, забив три мяча за 6 минут (на 54-й, 56-й и 60-й минутах). Основное время матча закончилось вничью (3:3), в дополнительное победитель также не был выявлен, а в серии пенальти удачливее оказался "Ливерпуль" (4:3).

Сэйв вратаря Ежи Дудека, принесший "Ливерпулю" победу в Лиге чемпионов

Сэйв вратаря Ежи Дудека, принесший "Ливерпулю" победу в Лиге чемпионов

© AP Photo/Dusan Vranic
Сэйв вратаря Ежи Дудека, принесший "Ливерпулю" победу в Лиге чемпионов
© AP Photo/Dusan Vranic

Раунд плей-офф Лиги Европы-2009/10

Первый матч между румынским "Динамо" и "Слованом", проходивший в Бухаресте, был остановлен из-за беспорядков на трибунах на 84-й минуте встречи при счете 2:0 в пользу чешской команды. Румынскому клубу было засчитано техническое поражение 0:3. Однако в Либереце динамовцам удалось взять убедительный реванш, победив 3:0. Серия пенальти получилась очень драматичной, "Динамо" повезло больше - 9:8.

Групповой турнир Лиги Европы-2011/12

Словенский "Марибор" в домашнем матче к 74-й минуте обыгрывал "Брюгге" со счетом 3:0. Однако за 16 минут бельгийская команда забила четыре мяча и вырвала победу - 4:3. ​

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