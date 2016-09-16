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Орлов: футболистам "Зенита" стоило профессиональней отнестись к матчу с "Маккаби"

Спорт
16 сентября, 0:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС
В четверг "Зенит" обыграл "Маккаби" в рамках первого тура группового этапа турнира Лиги Европы. К 70-й минуте матча сине-бело-голубые уступали со счетом 0:3, после чего забили четыре гола
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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Санкт-петербургскому "Зениту" стоило профессиональней отнестись к матчу Лиги Европы с "Маккаби" из Тель-Авива, команда начала играть только после того, как положение стало критичным. Такое мнение ТАСС высказал известный телеведущий и комментатор Геннадий Орлов.

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В четверг "Зенит" обыграл "Маккаби" в рамках первого тура группового этапа турнира Лиги Европы. К 70-й минуте матча сине-бело-голубые уступали со счетом 0:3, после чего забили четыре гола.

"Необычное в этом матче было с самого начала. Повлияла на игроков и жара, и, наверное, успокоенность, шапкозакидательство, не было настроя: были грубейшие ошибки и вратаря, и игроков обороны. Особенно показателен второй гол, который был забит головой, ведь защитники должны опекать игрока, а не смотреть на него, как в телевизор, это, конечно, потеря концентрации. На самом деле никакие причины не важны, надо было просто профессиональней отнестись к матчу, а то побежали только тогда, когда петух жареный клюнул", - поделился впечатлениями Орлов.

"Это авантюрная игра, нельзя столько пропускать. Ведь недавно примерно такое же было в матче чемпионата с "Ростовом", когда "Зенит" победил, проигрывая 0:2, - продолжил он. - Зато можно сказать, что есть характер, значит, с точки зрения психологии все в команде положительно".

Кокорину пора становиться мастером

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© AP Photo/Ariel Schalit

ФК "Зенит" победил израильский "Маккаби" в матче Лиги Европы, проигрывая 0:3

Собеседник ТАСС отметил, что нападающему "Зенита" Александру Кокорину пора выходить на новый уровень игры. "Физически он хорошо готов, но надо забивать; много стрел будет от болельщиков, но ему просто мастерства не хватает. Нам ведь с самого начала твердили, что он чуть ли не самый способный наш игрок. Он, конечно, старается, но ему надо превращаться в мастера", - считает комментатор.

Орлов также отметил потерю центрального защитника Эсекьеля Гарая, который в летнее трансферное окно перешел в испанскую "Валенсию", и приобретение бразильца Жулиано. "Жулиано, конечно, герой матча, это прекрасное приобретение, он уравновесил игру в атаке. А вот без Гарая нет человека, который мог бы цементировать оборону. Ведь и Доменико Кришито выходит играть в эту зону по необходимости", - сказал он.

Во втором туре "Зенит" 29 сентября примет на своем поле голландский АЗ.

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