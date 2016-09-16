Сборная России сыграет с казахстанцами за Мировую группу теннисного Кубка Дэвиса

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Сборные России и Казахстана начинают матч за право сыграть в следующем сезоне в Мировой группе розыгрыша Кубка Дэвиса - чемпионата мира по теннису среди мужских команд. Двукратный обладатель трофея, российская команда не играла в теннисной элите с 2012 года.

Российские теннисисты под руководством Шамиля Тарпищева одержали в нынешнем сезоне две победы в Евро-африканской зоне Кубка Дэвиса, уверенно обыграв соперников из Швеции (5:0) и Нидерландов (4:1). Сборная России завоевала Кубок Дэвиса в 2002 и 2006 гг., неизменно играя в Мировой группе с 1993 года. Однако в 2012 году россияне потерпели два поражения в сезоне - от команд Австрии и Бразилии и покинули элиту. Казахстанская команда в 1/8 финала Мировой группы уступила со счетом 2:3 сербам и вынуждена отстаивать свое право выступить в элите в следующем году.

В состав сборной России на матч с казахстанцами вошли 25-летний Андрей Кузнецов (47-я ракетка мира в одиночном разряде), 26-летний Евгений Донской (90), 31-летний Константин Кравчук (95) и 18-летний Андрей Рублев (200). Капитан сборной Казахстана Диас Даскараев сделал ставку на Михаила Кукушкина (80), Александра Недовесова (215), Андрея Голубева (218) и Дмитрия Попко (241). Все члены сборной Казахстана - натурализованные теннисисты, Кукушкин, Голубев и Попко начинали выступать в России, Недовесов - на Украине.

Начинают Кузнецов и Недовесов

В результате жеребьевки первыми сыграют одиночные матчи Кузнецов и Недовесов, а также Донской и Кукушкин. Затем пройдет парная встреча, где заявлены Кравчук/Рублев и Голубев/Недовесов, а также еще два одиночных поединка - между Кузнецовым и Кукушкиным, а также Донским и Недовесовым. Матчи пройдут в течение трех дней с 16 по 18 сентября на открытых кортах Национального теннисного центра имени Хуана Антонио Самаранча в Москве. В случае неблагоприятной погоды поединки могут быть перенесены на понедельник или вторник.

В предстоящие выходные дни пройдут также два полуфинала в Мировой группе Кубка Дэвиса. В Глазго встретятся команды Великобритании и Аргентины, в Задаре - Хорватии и Франции. В семи остальных стыковых матчах за право выступить в Мировой группе в следующем сезоне сыграют сборные Узбекистана и Швейцарии, Бельгии и Бразилии, Австралии и Словакии, Канады и Чили, Индии и Испании, Германии и Польши, Японии и Украины.

Кубок Дэвиса разыгрывается Международной федерацией тенниса с 1900 года, чаще других (32 раза) титул доставался команде США, 28 побед у австралийцев. В 2015 году Кубок Дэвиса в 10-й раз выиграли британцы, в финале в Генте обыграв команду Бельгии.