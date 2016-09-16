Россия закрепилась на шестом месте в таблице коэффициентов УЕФА

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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Россия закрепилась на шестом месте в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по итогам матчей первого тура группового этапа Лиги Европы.
В четверг побед добились обе российские команды: "Зенит" и "Краснодар" обыграли на выезде израильский "Маккаби" (4:3) и австрийский "Ред Булл" (1:0). Это принесло стране четыре очка и 0,8 балла (количество очков деленное на количество стартовавших от стран клубов) в суммарный коэффициент, который теперь составляет - 45,332 (в расчет берутся пять последних сезонов).
Португалия, идущая на седьмом месте, в четверг заработала только одно очко: "Брага" дома сыграла вничью с бельгийским "Гентом" (1:1). Коэффициент португальцев - 44,332. На пятом месте располагается Франция, имеющая 46,332 балла, лидирует Испания (88,570), далее следуют Германия (68,784), Англия (64,819) и Италия (62,165).
Таблица коэффициентов УЕФА по итогам сезона-2016/17 определит представительство стран в Лиге чемпионов и Лиге Европы в сезоне-2018/19. Если России удастся занять пятое или шестое место по итогам сезона, в еврокубках она будет представлена шестью клубами, причем в Лиге чемпионов - тремя.